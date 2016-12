Kalendarz dla dzieci komandosów

Zdjęcia do kalendarza wykonał Ireneusz Drożański, fotoreporter od lat współpracujący z lubliniecką jednostką. – Dowództwo JWK wybrało kilkadziesiąt zdjęć, z czego my później wyselekcjonowaliśmy najlepszą dwunastkę. Trudno się było zdecydować, bo wszystkie są naprawdę świetne – przyznaje Wójciński. Karty kalendarza zdobią m.in. fotografie przedstawiające operatorów w pojazdach, snajperów mierzących z broni oraz komandosów podczas desantowania. Są także zdjęcia ze szkoleń poligonowych, czy treningów w zamkniętych pomieszczeniach m.in. w wideostrzelnicy.

Kalendarze cieszą się ogromną popularnością. W poprzednich latach Stowarzyszenie FIA musiało kilkukrotnie wznawiać nakład i przez dwa lata sprzedało ich ponad 500. – W tym roku pierwsza partia, czyli 200 sztuk, sprzedała się w niecałą godzinę. Ale jest już dostępna kolejna partia kalendarzy – mówi Łukasz Wójciński.







Jeden egzemplarz kosztuje 65 złotych. Można je kupić w sklepie internetowym gunfire.pl, który prowadzi bezprowizyjną dystrybucję. – Ta akcja budzi w nas mnóstwo pozytywnych emocji. Piszą do nas ludzie z zagranicy, żołnierze, sympatycy wojska i fundacji, którzy chcą wesprzeć ten projekt. To niesamowite, że dzięki inicjatywie FIA oraz Jednostki Wojskowej Komandosów wokół fundacji powstała sieć dobrych ludzi, która nieustannie się powiększa – mówi Beata Tumidalska, prezes fundacji.



Obecnie pod opieką fundacji jest ponad 20 osób, w większości są to chore dzieci żołnierzy wojsk specjalnych. – Pieniądze, które otrzymujemy ze sprzedaży kalendarza, są dla nas dużym wsparciem. W zeszłym roku zebrane środki przeznaczyliśmy na rehabilitację dzieci i zakup leków – dodaje Tumidalska.

Stowarzyszenie FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią) jest organizacją o charakterze obronnym. Na co dzień współpracuje z jednostkami wojskowymi. Zrzesza ponad 250 członków rozlokowanych w oddziałach terenowych na terenie całego kraju.

Fundacja „Wspieram cicho i skutecznie” powstała w 2013 roku. Założyło ją osiem kobiet, w większości były to żony żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Fundacja opiekuje się rodzinami żołnierzy wojsk specjalnych. Obecnie pod jej opieką jest ponad 20 osób.