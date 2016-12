Wypoczynek za granicą dla żołnierzy

Riwiera Włoska, Lazurowe Wybrzeże, Praga, Teneryfa czy wyspa Rodos – to tylko kilka z ponad 80 propozycji dla żołnierzy i pracowników wojska na wypoczynek za granicą. Wyjazdy w korzystnej cenie są organizowane dzięki współpracy resortów obrony państw NATO. Wyjechać można już zimą, np. do Austrii czy Francji.

Oznacza to, że polscy żołnierze mogą wyjechać na niedrogie wczasy czy ferie m.in. do Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Portugalii. Dodatkowo, w ramach zawartej umowy dwustronnej, jest możliwy również wypoczynek w Austrii.

Wojskowe first minute

Zainteresowani wakacjami już teraz mogą składać wnioski do Departamentu Spraw Socjalnych MON (na e-mail: dssoow@mon.gov.pl lub pocztą na adres Departamentu: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa ). – Na zagraniczne wyjazdy nie wprowadzamy żadnych limitów. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać jedynie z liczby miejsc oferowanych nam przez zagranicznych partnerów. Są też propozycje kierowane wyłącznie do żołnierzy zawodowych i ich rodzin – dodaje Bartłomiej Misiewicz. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z MON-owskiej oferty, muszą pamiętać jednak, że w większości przypadków będą musieli sami zorganizować sobie dojazd. – Odpłatny transport lotniczy, autokarowy czy kolejowy zapewniamy jedynie w przypadku wyjazdów grupowych z pełnym programem turystycznym, a także młodzieży i dzieci wyjeżdżających na międzynarodowe obozy – wyjaśnia przedstawiciel resortu.

Pobyt jest organizowany w wojskowych domach wczasowych, w ośrodkach i hotelach, które współpracują z resortem obrony danego państwa. Oferta jest bogata.

Wakacje na Rodos i Teneryfie

Pierwsze zagraniczne wyjazdy odbędą się już w styczniu. Na zimowe ferie można wyjechać np. do Francji, Włoch czy Austrii. Latem z kolei do wyboru są m.in. Hiszpania, Portugalia czy Włochy. Doba z wyżywieniem w ośrodku armii włoskiej w Bressanone to koszt 40 euro (dzieci mają zniżki). Ci, którzy zdecydują się na przykład na Pompeje, będą musieli zapłacić za pobyt w hotelu Nelton od 24 do 67 euro (w zależności od liczby posiłków). Na specjalne upusty 50% mogą liczyć dzieci do 10 lat. Te młodsze do lat trzech zapłacą tylko za zakwaterowanie.

Nicea na Lazurowym Wybrzeżu – to już większy wydatek. Za tydzień trzeba tu zapłacić 316–499 euro. Cena obejmuje jedynie zakwaterowanie (dzieci mają zniżki od 20 do 50%). Wakacje można także spędzić na przykład na greckiej Krecie. Noclegi zapewnia usytuowany przy plaży hotel Castro, będący ośrodkiem armii belgijskiej. Za dobę z pełnym wyżywieniem trzeba będzie zapłacić od 37 do 43 euro. Do dyspozycji gości są baseny, klub zabaw, sala fitness oraz sprzęt sportowy i wodny.

Taki sam koszt poniosą ci, którzy wybiorą się do Hiszpanii. Doba z wyżywieniem w ośrodku Paso Alto w Santa Cruz na Teneryfie będzie kosztować od 37 do 43 euro. Organizatorzy oferują bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, w tym basen olimpijski, siłownię, korty tenisowe i saunę.

Rzym, a może Barcelona

MON ma propozycje także dla tych, którzy na urlopie będą chcieli podreperować swoje zdrowie. Wypoczynek połączony z zabiegami oferują dwa czeskie hotele w Karlovych Varach: Sadovy Pramen i Chopin. Cena za dobę od 38 do 63 euro obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie, konsultacje dietetyka, trzy zabiegi dziennie oraz wizytę lekarza na początku i pod koniec pobytu.

Jeśli ktoś chciałby pozwiedzać, może na przykład wybrać się do Rzymu. Włoski hotel Rome Eco Suites jest położony blisko placu Hiszpańskiego, niedaleko stacji metra Flaminio i niecały kwadrans od Watykanu. Doba ze śniadaniem, w zależności od standardu pokoi oraz sezonu turystycznego, będzie kosztować w granicach 40–80 euro. Nieco tańsze w Rzymie będą noclegi w pokojach klubów oficerskich i podoficerskich.

W Lizbonie z kolei do wyboru są trzy hotele usytuowane w centrum miasta, w odległości 100 m od stacji metra Campo Pequeno. Ceny dobowego pobytu ze śniadaniem wahają się od 48 do 65 euro. W każdym z obiektów do dyspozycji gości są bary, baseny i strefa wypoczynkowa.

Równie interesujące mogą być wakacje w Barcelonie. Hotel Cristobal Colon położony przy placu Portal de La , blisko mola i wybrzeża, może być doskonałą bazą wypadową do zwiedzania zabytków. Za dzień zakwaterowania trzeba tu zapłacić od 22 do 31 euro.

W latach 2014–2016 z wypoczynku zagranicznego skorzystało ponad tysiąc osób ze środowiska wojskowego. W tym samym okresie w Polsce wypoczywało 900 gości z zagranicy.

Więcej informacji na stronie: www.wojsko-polskie.pl zakładka twoja armia/działalność socjalno-wypoczynkowa