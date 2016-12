Wigilia na misji u wybrzeży Zatoki Perskiej

W bazie Al Jaber w Kuwejcie Boże Narodzenie spędzi na służbie prawie 130 żołnierzy. – W czasie świąt komponent będzie wykonywał normalne zadania operacyjne – mówi dowódca ppłk pil. Tomasz Jatczak. Choć wieczerza wigilijna była nietypowa, bo odbyła się wcześniej, z żołnierzami zasiadł do stołu szef MON Antoni Macierewicz. Nie zabrakło tradycyjnych polskich potraw.





W Kuwejcie służbę pełni Polski Kontyngent Wojskowy, w którego skład wchodzą głównie żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku. Polacy biorą udział w międzynarodowej operacji „Inherent Resolve” przeciw tzw. Państwu Islamskiemu. Ich zadanie polega na wykonywaniu lotów rozpoznawczych samolotami F-16. Nie inaczej będzie podczas Bożego Narodzenia, które po raz pierwszy spędzą w bazie Al Jaber. Dowódca kontyngentu ppłk pil. Tomasz Jatczak przyznaje, że w czasie świąt Polaków czeka zwyczajna służba. Nie oznacza to jednak, że nie zasiądą przy wigilijnym stole.



Choinki z Polski i… kucharze



Przygotowania do wspólnej wieczerzy zaczęły się już 15 grudnia. Do bazy na południu Kuwejtu, gdzie stacjonuje prawie 130 Polaków dotarły paczki i zaopatrzenie z Polski. A w nich 11 sztucznych choinek (3 duże i 8 małych), ozdoby i lampki. Niektórzy żołnierze sami wykonali świąteczne drzewka z dostępnych materiałów, tektury i drewna. Przystroili nimi miejsca gdzie pełnią służbę, kancelarie, salę odpraw, a nawet plac w rejonie stacjonowania.





Przedświąteczna „operacja” okazała się jednak bardziej skomplikowana. Ponieważ Polacy nie mają w międzynarodowej bazie warunków, aby samodzielnie przygotować potrawy, wraz z produktami do Kuwejtu przyleciało na kilka dni dwóch kucharzy z Łasku. Na miejscu, wykorzystując przywieziony ze sobą sprzęt kuchenny, przygotowali tradycyjne polskie potrawy. Na stół trafiły więc kapusta z grochem, łazanki, uszka z pieczarkami, krokiety z pieczarkami, śledzie - różne rodzaje, ryby smażone, płaty w zalewie, barszcz czerwony, a nawet wiejski chleb na zakwasie.



Z powodu zajęć uroczysta kolacja odbyła się już 21 grudnia. Na wigilię z żołnierzami w bazie Al Jaber przyleciał minister obrony Antoni Macierewicz.



Szef MON i dowódca operacyjny w Kuwejcie



Około godziny 21 do Al Jaber przybyli szef MON i dowódca operacyjny gen. broni dr Marek Tomaszycki. Do bazy przyjechał również ambasador Polski w Kuwejcie Marek Olszak, attaché obrony płk Artur Maraszkiewicz oraz przedstawiciele sił koalicyjnych.



Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od uczczenia Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Jako pierwszy głos zabrał ppłk pil. Tomasz Jatczak. – Polegli w Afganistanie, Iraku i w innych miejscach na świecie żołnierze, którzy przelali krew dla ojczyzny, zawsze będą bohaterami naszych czasów. Bezpieczeństwo Polski to również udział w misjach z dala od naszych granic. Służba w takich miejscach jest szczególnym wyrazem odpowiedzialności, oddania i poświęcenia ojczyźnie, fundamentem jej siły i niepodległości – mówił dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego.





Minister obrony Antoni Macierewicz podziękował żołnierzom za trudną służbę i złożył życzenia. – Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, kiedy odlatywaliście, mówiłem, że to dzięki decyzji o wysłaniu do Kuwejtu polskiego wojska tak dużo udało się załatwić podczas szczytu NATO. Dzisiaj mogę powiedzieć, że daliście nam jeszcze więcej niż wtedy myślałem. Nie ma dnia, żeby ze wszystkich stron nie mówiono o skuteczności waszego działania – zwracał się minister do żołnierzy. – Życzę Wam dobrych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, które spędzacie w tak niezwykłych okolicznościach. Życzę Wam, żebyście przezwyciężając trudy i codzienność, stawali się tymi, którymi naprawdę w duchu przez cały czas jesteście, dobrymi chrześcijanami, dobrymi Polakami, żołnierzami Rzeczypospolitej! – dodawał szef MON.



Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości głos zabrał kapelan kontyngentu ks. kpt. Hubert Andrzejewski, pobłogosławił opłatek, a o północy odprawił pasterkę w wojskowej kaplicy.



Bliżej rodziny



Jak zwykle na misjach, po tradycyjnej kolacji wigilijnej żołnierze spotkają się w mniejszych grupach. Otwierają paczki, które dostali od bliskich. Sami też wysłali do domu świąteczne prezenty. – Zazwyczaj były to pamiątki kojarzone z tutejszym regionem, na przykład pluszowe wielbłądy, perfumy na bazie olejków eterycznych, kaszmirowe chusty – mówi kpt. Mariusz Kuźniak, rzecznik prasowy kontyngentu.



24 grudnia, w wigilijny wieczór, żołnierze będą za pomocą łączy satelitarnych składać najbliższym życzenia. Także na co dzień do dyspozycji mają w bazie kawiarenki internetowe oraz stanowiska z telefonami. Każdy poza łączami internetowymi może rozmawiać z bliskimi w kraju przez 70 minut tygodniowo.



Kilku żołnierzy wchodzących w skład polskiego kontyngentu rozlokowanych jest z dala od głównych sił na terenie bazy lotniczej Al-Udeid w Katarze. To wojskowi, którzy pełnią całodobowe dyżury, oni także nie będą mieli zbyt wiele czasu na świętowanie. – Dowództwo bazy Al-Udeid zapewni naszym żołnierzom możliwość zorganizowania skromnej kolacji wigilijnej – uspokaja kpt. Mariusz Kuźniak.



Już 15 grudnia wieczorem zorganizowano w bazie wspólne śpiewanie kolęd, na które zaproszeni byli wszyscy żołnierze i pracownicy wojska państw koalicji.



Wizyta w Afganistanie



22 grudnia szef MON odwiedził także polskich żołnierzy w Afganistanie. 200 Polaków pełni tam służbę w ramach misji „Resolute Support” w bazach Bagram, Gamberi i Kandahar. Minister Antoni Macierewicz dziękował żołnierzom za profesjonalizm i poświęcenie. Podkreślał, że sukcesy m.in. afgańskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to sukcesy Polaków, którzy biorą udział w ich szkoleniu. – Pomagacie im, odbudowujecie ich armię, policję i administrację, służąc tym samym na rzecz bezpieczeństwa Polski. Chcę, żebyście każdego dnia, w każdym momencie, wtedy gdy będzie najtrudniej, pamiętali o tym, że naród polski wie, jak wiele Wam zawdzięcza – mówił w Afganistanie szef MON.





Podczas wizyty minister wręczył wybranym żołnierzom medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.