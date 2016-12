Szef MON z wizytą w Afganistanie

Jest was niewielu, ale daliście wiele całemu narodowi polskiemu. Pamiętajcie o tym wtedy, gdy będziemy dzielili się opłatkiem, gdy będziemy dzielili się nadzieją Bożego Narodzenia. Pamiętajcie o waszej determinacji, ale także o dumie, jaką przynosicie całemu narodowi polskiemu. My o tym nigdy nie zapomnimy – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania z żołnierzami służącymi w Afganistanie.

W czwartek 22 grudnia szef MON przebywał z wizytą w Afganistanie, gdzie spotkał się z żołnierzami i pracownikami wojska, którzy wykonują swoje zadania w ramach V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji Resolute Support w bazach Bagram, Gamberi i Kandahar. Ministrowi towarzyszył m.in. Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki. Wizyta była okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w regionie. Dyskutowano także na temat obecnych i przyszłych zadań, które są wykonywane lub będą realizowane przez polskich żołnierzy w Afganistanie.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu szef MON, bardzo ważne jest, aby realizując zadania tysiące kilometrów od macierzystych jednostek nie zapominać, że na bezpieczeństwo w Polsce składa się wiele czynników. Nie bez znaczenia pozostaje służba pełniona właśnie w Afganistanie we współpracy z wojskami sojuszniczymi. Minister wielokrotnie dziękował za nią żołnierzom, podkreślając profesjonalizm i poświęcenie Polaków. Jak zaznaczył szef MON sukcesy m.in. afgańskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to sukcesy Polaków, którzy m.in. biorą udział w ich szkoleniu.

– Wy działacie tutaj poświęcając swoje życie bliźnim Afgańczykom. Poświęcając swoje życie ludziom, których przecież nie znacie, z którymi nie łączą was żadne więzy pokrewieństwa, a nawet czasami trudno znaleźć więzy łączące nas w sensie kulturowym. Ale są oni naszymi braćmi, dla których chcemy pracować, by mogli żyć w pokoju, by mogli żyć bezpiecznie, by mogli odbudować swój kraj. A równocześnie służycie Polsce. Równocześnie sprawiacie, że imię polskiego żołnierza jest znowu na ustach całego świata. Jest znowu wypowiadane z dumą, czcią i podziwem. Także my w Polsce – rząd Rzeczpospolitej, w imieniu którego dzisiaj do was mówię, pani premier Beata Szydło, pan prezydent – jesteśmy waszymi dłużnikami. Tak jak waszym dłużnikiem jest cały naród. Naród, który dzięki waszej służbie może się czuć bezpieczny. Można powiedzieć: rzeczywiście korzystamy z pomocy naszych sojuszników. Będziemy razem działali i razem się bronili z wojskami amerykańskimi i wojskami NATO przed każdym agresorem. Będziemy to realizowali dzięki naszym braciom, ojcom – tym, którzy służą w Afganistanie, tym, którzy razem z armią amerykańską i innymi armiami sojuszniczymi tutaj są gotowi przelewać krew. Tutaj są gotowi służyć innemu narodowi, narodowi afgańskiemu. Pomagacie im, odtwarzacie ich armię, policję i administrację, tym samym budując armię, administrację, policję i bezpieczeństwo Polski. Chcę, żebyście każdego dnia, w każdym momencie, wtedy kiedy będzie najtrudniej pamiętali o tym, że naród polski wie, jak wiele wam zawdzięcza – mówił w Afganistanie szef MON.

Czwartkowe spotkanie, przypadające kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia było także dla delegacji z Polski okazją do złożenia życzeń żołnierzom i pracownikom wojska. Składając życzenia szef MON powiedział: – Wigilia Bożego Narodzenia przypomina nam o bardzo wielu różnych kwestiach, o wielu różnych sprawach. Najprościej powiedzieć, że przypomina nam dom rodzinny. Ale domem rodzinnym żołnierza jest armia. Domem rodzinnym są jego bracia żołnierze, są także ci wszyscy, którzy polegli. (…)Wigilia Bożego Narodzenia przypomina nam o tym, co w świętach jest najważniejsze. O nadziei. (...) dla nas chrześcijan nadziei także na życie wieczne, ale też nadziei na codzienne wstawanie z każdego błędu, na umacnianie naszego męstwa, naszej zdolności działania na rzecz ojczyzny i na rzecz bliźnich.(…) Życzę wam dobrych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

O pokoju, pojednaniu i konieczności służenia drugiemu człowiekowi, o czym chrześcijanom szczególnie przypominają święta Bożego Narodzenia, mówił podczas spotkania także kapelan: – Pamiętajmy, aby ten świąteczny czas przyniósł nam pojednanie, abyśmy porzucili wszystkie urazy, aby miłość i pokój zwyciężyły w naszych sercach. Niech nienawiść i złość rozkruszą się i zostaną pokonane.

Minister Antoni Macierewicz składając życzenia i dziękując za służbę żołnierzom, którzy przez wiele lat pełnili ją w Afganistanie wspomniał wszystkich tych, dla których była to ostatnia służba. Szef MON przypomniał o tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce 21 grudnia 2011 roku, kiedy w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego zginęło pięciu polskich żołnierzy. W rocznicę tego tragicznego zdarzenia dzień 21 grudnia ustanowiono Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach wojskowych poza Granicami Państwa. – To zaszczyt dla mnie móc tutaj być. Być dzień po tym, gdy obchodziliśmy bardzo szczególne święto, bardzo szczególny dzień pamięci o tych, którzy polegli za ojczyznę, którzy polegli na misjach na całym świecie. Ale dobrze wiemy, że ten dzień został ustanowiony właśnie ze względu na tych, którzy oddali życie ojczyźnie tu, gdzie wy jesteście, w Afganistanie. Powiedziano niedawno, że żołnierz nie umiera, żołnierz oddaje życie ojczyźnie. To prawda. To prawda dlatego, że żołnierz to taki człowiek, który uznaje, że życie nie należy do niego, należy do Polski. I on jest gotów, wybierając nie zawód – wybierając służbę, tę misję życiową, gotów jest to życie ojczyźnie poświęcić w sensie najbardziej dosłownym. (…) Pamiętamy o wszystkich, którzy to życie poświęcili. Przypominamy sobie ich twarze, ich losy. Przypominamy sobie, jak do tego doszło. Przypominamy sobie nasz ból, a także ten moment kiedy mówiliśmy: nigdy więcej do tego nie dopuścimy? Dlaczego mnie tam nie było? Dlaczego nie umiałem wtedy pomóc? W czym zawiedliśmy, że do tego doszło? Można by na to odpowiedzieć tak: w niczym nie zawiedliśmy. Śmierć żołnierska to jest los, z którym trzeba się niestety liczyć. Wasza decyzja, która was tutaj przywiodła jest właśnie taką największą ofiarą i największą decyzją, jaką człowiek może podjąć.

Podczas wizyty w Afganistanie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, za dotychczasową nienaganną służbę, wręczył żołnierzom medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Dowódca Operacyjny RSZ wyróżnił kilku żołnierzy listami gratulacyjnymi.

V zmianą PKW w Afganistanie w ramach misji „Resolute Support” dowodzi płk Marek Rakowski. Zastępcą jest ppłk Paweł Pytko. W składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest około 200 żołnierzy, głównie z jednostek wchodzących w skład 1 Warszawskiej Brygady Zmechanizowanej. Główne komponenty PKW zlokalizowane są w: Kabulu (personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego), Bagram (dowództwo PKW wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia), Gamberi (personel wydzielony do zadań doradczo – szkoleniowych) oraz Kandaharze.