Wizyta ministra Macierewicza w Kuwejcie

– Bardzo dawno już tak wiele nie zależało od tak niewielu. Jesteście naszym skarbem narodowym. Warto to sobie uświadomić - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania z polskimi żołnierzami pełniącymi misję w Kuwejcie.



W środę, 21 grudnia minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dowódca operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki wraz z polską delegacją przebywali w bazie w Kuwejcie, gdzie zadania w ramach operacji „Inherent Resolve” pełnią polscy żołnierze. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń żołnierzom, a także do złożenia życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.



Rozpoczynając przemówienie szef MON nawiązał do daty 21 grudnia, która jest szczególnym momentem w kalendarzu wojska polskiego. W tym dniu przypada Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Kraju. – Trudno sobie wyobrazić, aby w ten Dzień Pamięci o polskich żołnierzach, o tych, którzy oddali krew za Ojczyznę, zabrakło tutaj w najmłodszej, ale być może najważniejszej misji Polski za granicą, ministra obrony narodowej. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że mogę Was tu spotkać i podziękować wam za służbę.



– Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, gdy odlatywaliście, mówiłem że to dzięki decyzji, iż wyślemy tutaj polskie wojsko, tak dużo udało się załatwić podczas szczytu NATO. Dzisiaj mogę powiedzieć, że daliście nam jeszcze więcej niż wtedy myślałem. Nie ma dnia, żeby ze wszystkich stron nie powtarzano o skuteczności waszego działania. Za ten wysiłek, który wkładacie, za ten wysiłek, który został symbolicznie uznany przez odznaczenia, listy gratulacyjne, które przekazuje pan prezydent, minister obrony narodowej, wasz dowódca, dziękuję. Te odznaczenia symbolizują tylko naszą wdzięczność – mówił szef MON.





– Bardzo dawno już tak wiele nie zależało od tak niewielu. Jesteście naszym skarbem narodowym. Warto to sobie uświadomić. Warto to sobie uświadomić zwłaszcza dzisiaj, kiedy na nowo waży się los naszej Ojczyzny. Ja nie mam cienia wątpliwości, że zarówno wasza skuteczność działania, jak i rozbudowywana coraz bardziej armia, także te nowe formacje, o istnieniu których dzisiaj przesądził podpis Prezydenta RP tworząc piąty rodzaj sił zbrojnych obronę terytorialna kraju – że to wszystko sprawi, iż Polska będzie naprawdę bezpieczna. (…) Wasz wysiłek ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Ale ma także olbrzymie znaczenie dla wszystkich Polaków, którzy myślą o Was. To nie jest tak, że tylko wasze rodziny zastanawiają się czy jesteście bezpieczni. Dzisiaj, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, wszyscy Polacy zastanawiają się czy jesteście bezpieczni. Jest oczywiste, że działania, które podejmujecie, chociaż nie są działaniami stricte bojowymi, są działaniami które narażają was na zagrożenie. Polacy mają tego świadomość, Polacy są z Wami. Chcę, żebyście o tym pamiętali.



Podczas spotkania, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przekazał żołnierzom i pracownikom wojska świąteczne życzenia. Jak podkreślał szef MON, te życzenia do Kuwejtu płyną z całego kraju, od wszystkich Polaków. – Chcę wam przekazać życzenia od opata Ojców Paulinów z Jasnej Góry. Życzenia wraz z pozdrowieniami i podziękowaniami premier Beaty Szydło, która pamięta i wie, jak wiele od Was zależy i jak wiele Polsce dajecie. Na ręce dowódcy, chcę złożyć wam serdeczne podziękowania za waszą służbę. (…) Chcę podziękować, za dumnie niesiony sztandar biało-czerwony, który powiewa w Kuwejcie dzięki waszej obecności. Dzięki wam „polskie skrzydła” są na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Są dzięki tej garstce wspaniałych, odważnych, polskich żołnierzy. W imieniu Rzeczpospolitej dziękuję.



W operacji „Inherent Resolve” w ramach misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego służbę pełni około 130 żołnierzy. Zasadniczy trzon stanowią żołnierze i specjaliści z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku. Na wyposażeniu kontyngentu są samoloty F-16, których załogi wykonują zadnia rozpoznawcze. Dowódcą jest ppłk pilot Tomasz Jatczak.



Źródło: MON