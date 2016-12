„Dwunastka” przekazała paczkę dla weterana

20 grudnia delegacja dzieci ze szczecińskiej Szkoły Podstawowej nr 68 imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich pod przewodnictwem mgr Karoliny Kowalczyk w asyście prezesa Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich ppłk. rez. Ryszarda Wietrzychowskiego oraz mł. chor. Dariusza Krakowiaka z dowództwa 12 Dywizji odwiedziła Jerzego Podbielskiego – wieloletniego przyjaciela ułanów podolskich.

Swoją działalnością Jerzy Podbielski wielokrotnie wspierał Szkołę Podstawową nr 68 w Szczecinie na drodze uzyskania zaszczytnego imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich. Delegacja życzyła mu pomyślności i szybkiego powrotu do zdrowia. Na stoliku przy łóżku starszego, schorowanego człowieka leżała wyeksponowana odznaka 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich otrzymało od szkoły 17 paczek, z których większość została już wręczona weteranom Wojska Polskiego oraz starszym osobom, którym sprawiły wiele radości i wzruszeń. – Niestety z każdym rokiem jest coraz mniej kombatantów oraz przyjaciół Koła Żołnierzy, gdyż z biegiem czasu odchodzą na wieczny odpoczynek. Za ich wspaniałą działalność jesteśmy ogromnie wdzięczni, dlatego tym bardziej jest to nasz obowiązek, by w tych dniach przedświątecznych dać im choćby odrobinę towarzystwa, radości oraz uśmiechu - podsumował mł. chor. Dariusz Krakowiak z dowództwa 12 Dywizji.

Jerzy Podbielski urodził się 23.04.1929 r. w rodzinie Nadziei i Klemensa Podbielskiego. Jego matką chrzestną została księżna Izabella Radziwiłłowa, a ojcem chrzestnym Jerzy Żółkiewski. Ojciec pana Jerzego wstąpił do wojska, kiedy bolszewicka armia podchodziła pod Warszawę. Do końca wojny polsko-bolszewickiej służył w 12 pułku Ułanów Podolskich, w szwadronie ckm pod rozkazami por. ks. Karola Radziwiłła, który dbał o swoich dawnych podwładnych i pozwolił Klemensowi Podbielskiemu, rannemu w boju czas rehabilitacji spędzić w swojej ordynacji. Tam Podbielski został zatrudniony i pracował w zarządzie ordynacji radziwiłłowskiej jako osobisty sekretarz ks. Radziwiłła do wybuchu II wojny światowej.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski