Mikołaj przyszedł trochę wcześniej

Serdeczne życzenia świąteczne, wiele ciepłych słów i 2200 euro otrzymali wychowankowie Powiatowego Domu Dziecka w Żarach od żołnierzy 41 Brygady Grenadierów Pancernych biorących udział w polsko-niemieckich ćwiczeniach w ramach „Persistent Presence 2016” w okresie październik – grudzień 2016.

Niemieccy żołnierze, którzy od października na poligonie pod Żaganiem biorą udział we wspólnych polsko-niemieckich ćwiczeniach, przekazali 14 grudnia na ręce dyrektor Powiatowego Domu Dziecka symboliczny czek na 2200 euro oraz taką samą kwotę w gotówce. Podpułkownik Wolfgang Kuhl, dowódca stacjonującego aktualnie w Polsce batalionu, podkreślił, że pomysł był wspólny, a tym bardziej zbliżające się święta Bożego Narodzenia sprzyjają temu, aby pomagać innym. – Kilku naszych żołnierzy wpadło na pomysł, że skoro podczas naszego pobytu w Polsce udało nam się zaoszczędzić pewne środki finansowe, chcemy przeznaczyć je na cele charytatywne. Od trzech miesięcy ćwiczymy z polskimi żołnierzami, na polskim poligonie, tych kilka tygodni przekonało nas, jaka Polska jest piękna, a nadchodzące święta tym bardziej skłaniają do tego, aby pomagać, zresztą u siebie w Niemczech też często tak robimy.

Na pytanie, czy już wiadomo, na co zostanie przeznaczona darowizna, wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że na nowy sprzęt audio-wizualny dla dzieci oraz wspólne wyjście do kina i teatru. – Te pieniądze z pewnością się przydadzą, szczególnie teraz przed świętami, kiedy wiadomo, że wydatków jest z założenia więcej niż zwykle. Mikołaj przyszedł do nas wcześniej w tym roku i jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni. Nie spodziewaliśmy się takiego prezentu i będziemy go traktować jako prezent od naszych sąsiadów, dzieci z pewnością ucieszy nowy sprzęt, jaki mamy zamiar kupić – mówiła dyrektor Powiatowego Domu Dziecka, Małgorzata Łozińska Szklarz.

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach aktualnie ma pod swoją opieką 28 dzieci. Nad ich wychowaniem, wykształceniem i bezpieczeństwem czuwa 10 wychowawców.

Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska