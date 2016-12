Świąteczne paczki dla kombatantów

Artykuły spożywcze, higieniczne, a także aparaty słuchowe oraz specjalistyczne materace – to tylko część produktów, jakie zebrano podczas akcji „Paczka dla bohatera”. W weekend trafią one do kombatantów II wojny światowej i walk po 1945 roku. Świąteczną zbiórkę zorganizowaliśmy także w redakcji „Polski Zbrojnej”. Dziś dary przekazaliśmy organizatorom akcji.

– Kolejny raz pracownicy WIW-u wzięli udział w tego rodzaju akcji. Chcemy w ten sposób dołożyć małą cegiełkę do dzieła pomocy potrzebującym – mówił dziś Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego. – To naturalne uzupełnienie naszych dziennikarskich działań, czyli informowania o społecznym zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego – dodał.

Przez kilka dni pracownicy naszej redakcji przynosili artykuły spożywcze oraz środki chemiczne. – Zgromadziliśmy kilkanaście proszków i płynów do prania, żywność o długim terminie ważności, a także artykuły higieniczne, na przykład szampony czy mydła – mówi Piotr Jaszczuk, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji WIW, który koordynował redakcyjną zbiórkę. – Oprócz tego przekazaliśmy kombatantom książki oraz magazyny, które wydajemy – dodaje.

Tradycyjnie do udziału w akcji zaprosiliśmy też naszych partnerów. Zbiórkę produktów w swoich oddziałach zorganizowała między innymi Agencja Mienia Wojskowego, a firma WB Electronics wpłaciła 2,5 tys. złotych na konto Związku Powstańców Warszawskich. – Organizatorzy „Paczki dla bohatera” poinformowali nas, że weterani potrzebują nie tylko żywności, ale także aparatów słuchowych i materaców przeciw odleżynom – mówi Tomasz Badowski, rzecznik prasowy WB Electronics. – Chcielibyśmy, aby właśnie za te pieniądze został kupiony sprzęt, który przyda się kombatantom – dodaje.

Dziś wszystkie dary przekazaliśmy organizatorom akcji. Wolontariusze przygotują z nich świąteczne paczki, które w weekend zostaną przekazane kombatantom. W tym roku otrzyma je 1200 osób z całej Polski. Każdą z nich odwiedzą wolontariusze. Izabela Miklasińska, jedna z organizatorek akcji w Warszawie, zaznacza, że takie spotkania są bardzo ważne dla kombatantów. – Osoby, które odwiedzamy są bardzo wzruszone. Chętnie opowiadają o swoich przeżyciach z czasów wojny, ale też o codziennym życiu – mówi. Wśród wolontariuszy jest wielu żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb. – Kombatanci szczególnie cieszą się z takich odwiedzin – podkreśla.

Akcja „Paczka dla bohatera” została zorganizowana już po raz szósty. Jej inicjatorem jest st. sierż. rez. Tomasz Sawicki, który służył w 15 Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W tym roku akcja odbyła się w 25 miastach w Polsce, a także w Wielkiej Brytanii, Holandii i we Francji. W samej Warszawie paczki otrzyma 120 osób, w Słupsku 65, a w Radomiu 25.