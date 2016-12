MON rozpoczęło program naukowy z udziałem noblistów

Ministerstwo obrony rozpoczyna serię spotkań z naukowcami i noblistami w dziedzinach nauk technicznych, medycyny, chemii i fizyki. Pierwszy wykład dotyczył zagrażających życiu zmian skórnych wywoływanych lekami. Wygłosił go światowej klasy dermatolog – prof. Robert A. Schwartz z USA. Spotkanie odbyło się w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

– Celem programu „Nobliści” jest zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, nawiązanie kontaktów z najlepszymi naukowcami oraz promocja polskiej nauki i techniki kojarzonej z wojskowymi uczelniami, instytutami badawczymi i szpitalami klinicznymi – mówił dziś prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony, podczas inauguracji programu. Profesor podkreślał, że przedsięwzięcie jest częścią nowej polityki naukowej MON. – Niestety, Polska wciąż pozostaje na uboczu, jeśli chodzi o kontakty naukowe. Chcemy to zmienić, dlatego inwestujemy w naukę i wojskowe placówki, aby stały się wybitnymi centrami badawczymi na międzynarodową skalę – tłumaczył wiceminister.

Resort obrony wspiera wojskowe ośrodki naukowe

Profesor Fałkowski przypomniał, że resort obrony prowadzi obecnie kilka przedsięwzięć naukowych m.in. programy „Katedry ad hoc” i „Kościuszko”. Ten ostatni zakłada, że młodzi polscy naukowcy, którzy wyjechali z Polski, wrócą do kraju, by tu prowadzić badania. Komisja konkursowa zakwalifikowała do tego programu sześć osób. – Do końca roku podpiszemy z nimi umowy i wtedy podamy ich nazwiska – mówił prof. Fałkowski. Badacze rozpoczną pracę w ciągu kilku najbliższych miesięcy m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Inauguracyjny wykład w programie „Nobliści” wygłosił w WIM-ie prof. Robert A. Schwartz, kierujący katedrą dermatologii w Rutgers Medical School w New Jersey. – Z profesorem współpracujemy od lat, to jego czwarta wizyta w WIM-ie – zauważył gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Instytutu.

Prof. Robert A. Schwartz specjalizuje się w wykrywaniu zmian związanych z nowotworami skóry. Tematem dzisiejszego wykładu były zagrażające życiu zmiany skórne wywoływane lekami. – To ważny temat także dla żołnierzy, tym bardziej, że choroby skóry są jednym z trzech najczęstszych problemów zdrowotnych wśród żołnierzy na misjach, zaraz po chorobach układu pokarmowego i urazach niezwiązanych z działaniami bojowymi – mówił płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM. – Są to zwykle choroby alergiczne, ropne zapalenia mieszków włosowych, stany zapalne skóry – wyliczał płk Korzeniewski. Przyznał jednak, że wciąż nie ma badań dotyczących tego, czy słońce wywołuje reakcje uczuleniowe u żołnierzy, którzy przebywając na misjach, przyjmują leki, np. przeciwmalaryczne.

Naukowcy światowej klasy z wykładami w Polsce

16 grudnia profesor Schwartz poprowadzi też seminarium naukowe na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kolejne spotkania z cyklu „Nobliści” odbędą się już w 2017 roku. Na przełomie kwietnia i maja zaplanowano wizytę Roberta Gallo, amerykańskiego lekarza, wirusologa, odkrywcy pierwszego ludzkiego retrowirusa – HTLV-1 i współodkrywcy wirusa HIV. W maju Polskę odwiedzi Shuji Nakamura, japoński fizyk, laureat Nagrody Nobla w 2014 roku za wynalezienie wydajnej diody emitującej niebieskie światło, pionier badań nad technologią półprzewodników wytwarzających światło. Z kolei w czerwcu odbędzie się wykład Kurta Wüthricha, szwajcarskiego chemika, laureata Nagrody Nobla w 2002 roku za pracę nad grupą metod jądrowego rezonansu magnetycznego umożliwiającą badanie trójwymiarowej struktury makrocząsteczek w roztworach. We wrześniu ma natomiast przyjechać do Polski Andrew Schally, amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1977 roku, otrzymanej za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy.