Wizyta rektora-komendanta u artylerzystów

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w dniach 12-13 grudnia gościło rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Gen. bryg. Dariusz Skorupka po przybyciu do jednostki został przywitany przez komendanta Centrum płk. Dariusza Adamczyka. Następnie zastępca komendanta Centrum ppłk Remigiusz Zieliński zapoznał przybyłego z historią, tradycjami i bieżącą działalnością toruńskiej placówki. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie z bazą szkoleniową CSAiU, między innymi z systemem szkolno-treningowym do broni strzeleckiej Śnieżnik i urządzeniem treningowym polowym do szkolenia operatorów PPK Spike, a także zwiedzanie filii Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska