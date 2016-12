Rekordowe krwiodawstwo

Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej od początku działalności krwiodawczej oddali już ponad 10 tysięcy litrów krwi.

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Żołnierska Krew” od 18 października 1999 roku zebrał 22 225 jednostek, tj. 10001,90 litrów krwi. Żołnierzem, dzięki któremu przekroczono próg 10 tys. litrów, jest szer. Michał Wiktorowicz z 1 kompanii piechoty zmotoryzowanej 1 Batalionu Ziemi Rzeszowskiej.

– Od początku naszej działalności przyświecał nam zawsze jeden cel – pomagać innym, bo kiedyś może przyjść dzień, w którym sami tej pomocy będziemy potrzebować. Po wielu latach organizowania honorowych zbiórek krwi mogę jasno stwierdzić, że statystyki mówią same za siebie i było warto. To jest pierwsze 10 tysięcy i na tym nie poprzestaniemy – podsumował prezes Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK kpt. Mirosław Filipkiewicz.

Członkowie Klubu w ciągu całej jego działalności otrzymali następujące wyróżnienia:

1x Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

3x Krzyż Zasługi (brązowy, srebrny, złoty)

18x Odznaka Honorowa PCK 1, 2, 3, 4 st.

2x Kryształowe Serce

4x HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

4x Złoty krzyżyk za oddanie minimum 50 litrów

91x Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III st.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK z dnia 13 września 2016 roku dowódca Wielkopolskiej Brygady płk Piotr Malinowski otrzymał Odznakę Honorową PCK IV stopnia. – Odznaka ta jest dowodem na to, że w Wielkopolskiej Brygadzie honorowe dawstwo krwi jest bardzo ważnym i mocnym filarem społecznej solidarności. Jest ona wyrazem uhonorowania naszego wspólnego dzieła niesienia pomocy tym, którzy jej realnie potrzebują. Za to wyróżnienie przede wszystkim dziękuję moim podwładnym – to ich zasługa – oznajmił dowódca 17 WBZ płk Piotr Malinowski.

– Ogromne zaangażowanie żołnierzy w honorowe krwiodawstwo jest jasnym dowodem na zrozumienie problemu krwiolecznictwa. Należy podkreślić fakt, iż zapotrzebowanie na krew stale rośnie. Powodem takiego stanu rzeczy jest rosnąca ilość zachorowań i wypadków, przy których koniecznym jest przetaczanie krwi – podsumowuje kierownik Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie Wielkopolskim dr Wanda Chmielewska.

W 2016 roku przeprowadzono jedenaście akcji honorowego krwiodawstwa, a także żołnierze oddawali krew indywidualnie. Sumarycznie zebrano 1021 jednostek tj. 459,45 litrów krwi.

Tekst: por. Tomasz Cyga