Doceniony wysiłek – najlepsi podoficerowie i szeregowi w Dwunastce

Determinacja, chęć dążenia do celu oraz perfekcjonizm w działaniu to postawy życiowe oraz cechy, którymi kierują się w działalności służbowej najlepsi podoficerowie i szeregowi w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

We wtorek ze starszymi podoficerami dowództw, Podoficerem i Szeregowym Roku 12 Dywizji oraz najlepszymi podoficerami i szeregowymi z podległych jednostek wojskowych Dwunastki spotkał się zastępca dowódcy dywizji – szef Sztabu gen. bryg. Tomasz Piotrowski. Spotkanie, którego inicjatorem był starszy podoficer dowództwa dywizji starszy chorąży sztabowy Andrzej Woltmann odbyło się w sali ceremonialnej Dowództwa 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W rodzinnej, żołnierskiej atmosferze, w obecności rodzin i najbliższych, generał Piotrowski podziękował za wzorową i przykładną służbę żołnierzom oraz końcowy sukces odniesiony przez wybranego Podoficera i Szeregowego Roku. – Wymiar najlepszego podoficera i szeregowego roku ma szczególną właściwość, odbywa się na drodze wyboru i oceny przez środowisko, w którym służycie. Oprócz tego, że wzorowo wykonujecie swoje zadania, to jeszcze przez kolegów zostaliście docenieni i wybrani na najlepszych z najlepszych. Z tego względu jest mi niezmiernie miło, że możecie reprezentować swoje jednostki wojskowe. Na Wasze ręce przekazuję wyrazy uznania od dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmunda T. Andrzejczaka.



Zabierając głos, starszy chorąży Tomasz Rybarczyk powiedział: – Wybranie mnie na Podoficera Roku 2016 12 Dywizji jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem i zaszczytem, ale to również wielkie zobowiązanie na przyszłość. Jest to również jedno z moich największych osiągnięć życiowych, o których nawet nie marzyłem.

Podczas spotkania generał Piotrowski wręczył symboliczne róże na ręce pań oraz skierował podziękowania za wsparcie, jakie okazują mężom i życiowym partnerom w ich niełatwej, wymagającej żołnierskiej służbie.

23 listopada w Dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej komisja pod przewodnictwem starszego podoficera dowództwa dywizji starszego chorążego sztabowego Andrzeja Woltmanna dokonała wyboru Podoficera i Szeregowego Roku 2016. Po szczegółowej analizie wszystkich kandydatów Podoficerem Roku 2016 12 Dywizji został starszy chorąży Tomasz Rybarczyk z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii, natomiast Szeregowym Roku 2016 12 Dywizji został starszy szeregowy Robert Lisicki z 12 Brygady Zmechanizowanej

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak