Artyleryjska „Szlachetna paczka”

Do 16. finału „Szlachetnej paczki” aktywnie włączyli się żołnierze choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej.

W dniach 9-11 grudnia trwał finał 16. edycji „Szlachetnej paczki”. Na terenie powiatu choszczeńskiego akcję przeprowadzono po raz czwarty. W tym roku te szlachetne działania patronatem objął wójt gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz oraz burmistrz Choszczna Robert Adamczyk. Do pomagania włączyli się także pracownicy Starostwa Powiatowego w Choszcznie, funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji w Choszcznie oraz społeczność szkolna i przedszkolna.

Na szczególne podziękowanie zasługuje zaangażowanie żołnierzy z choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy pod dowództwem podpułkownika Jarosława Chojnackiego dzielnie pomagali przy organizacji całego przedsięwzięcia oraz w czapkach św. Mikołaja z uśmiechem na twarzy wnosili coraz to większe kartony z prezentami do domów wytypowanych rodzin.

Warto tutaj wyróżnić dwójkę wolontariuszy, bez których finał nie doszedłby do skutku, a są nimi: starszy szeregowy Sandra Sokołowska oraz starszy szeregowy Maciej Łobacz. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy można stwierdzić, że dla obdarowanych rodzin te święta będą wyjątkowe. W ciągu trzech dni przekazane zostały prezenty dla trzynastu rodzin, a średnia wartość każdej ze szlachetnych paczek wyniosła około 4000 zł.

„Szlachetna paczka” to projekt pomocy bezpośredniej. Darczyńcy przygotowują paczki dla będących w potrzebie. Podarunki trafiają do rodzin najuboższych, wielodzietnych lub do osób starszych czy samotnych.

Tekst: das 12 BZ