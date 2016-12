Żołnierze na misji dostali kartki świąteczne

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to okres przygotowań, wyciszenia i pamięci o najbliższych. Nie wszystkim jednak jest dane spędzić ten szczególny czas w gronie rodzinnym.

Pamiętając o żołnierzach LMT (Liaison Monitoring Team) z CPdMZ, którzy w święta przebywać będą na służbie w Republice Kosowa w ramach XXXV zmiany PKW KFOR, uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach przygotowali dla nich kartki świąteczne. Piękne rękodzieła zawierały ciepłe życzenia oraz kilka słów uznania i wsparcia. Tak mały gest sprawił żołnierzom niesamowitą radość oraz dał świadomość, że mimo dzielących ich kilometrów ktoś o nich pamięta i czeka na powrót do kraju. Żołnierze nie kryli swego wzruszenia. – Jesteśmy bardzo wdzięczni dzieciom ze szkoły, jak również nauczycielom wspierającym ich w takich działaniach. Jest to wyraz uznania i podziękowania za naszą pracę. Co więcej, takie akcje kształtują postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia – powiedział kpt. Marcin Bilski.

Tekst: ppor. Katarzyna Rzadkowska