Ćwiczenia ewakuacji medycznej w Kosowie

Żołnierze kompanii manewrowej oraz zespołu zabezpieczenia medycznego XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wzięli udział w szkoleniu MEDEVAC (Medical Evacuation – ewakuacja medyczna). Ćwiczenia odbyły się 7 grudnia w bazie Bondsteel.





Ewakuacja medyczna MEDEVAC to działania ratunkowe polegające na trensporcie rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych np. szpitala polowego. Ewakuacja medyczna odbywa się przy pomocy odpowiednio przygotowanych pojazdów lądowych np. ambulansów lub powietrznych (śmigłowców). Może być to również transport poszkodowanych pomiędzy obiektami medycznymi.



Zajęcia z zasad ewakuacji medycznej drogą powietrzną zostały przygotowane przez amerykańskich instruktorów z US National Guard – Gwardia Narodowa z wykorzystaniem śmigłowców UH-60 Blackhawk.



Szkolenie z amerykańskimi medykami obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne. W pierwszej części zostały przypomniane procedury MEDEVAC, wyposażenie śmigłowca medycznego oraz praktyczne wykorzystanie zaprezentowanego sprzętu. W części drugiej żołnierze ćwiczyli składanie meldunku MEDEVAC, rozpoznawanie i oznakowanie lądowiska różnymi sposobami, nawiązywanie łączności ze śmigłowcem oraz zabezpieczenie lądowiska. Najważniejszym zagadnieniem tej części zajęć była nauka poprawnego i bezpiecznego umieszczenia rannego na pokładzie śmigłowca podczas ewakuacji z rejonu zagrożenia.



Ewakuacja poszkodowanego żołnierza z pola walki odbywała się z wykorzystaniem RESCUE SEAT (transport rannego na pokład śmigłowca przy użyciu wyciągarki) oraz noszy SKED (noszy taktycznych) lub noszy improwizowanych.



Tego typu wspólne ćwiczenia pomagają nabyć wprawy w sprawnym podjęciu poszkodowanego z pola walki lub innego rejonu, co później procentuje w ewentualnej akcji ratowania życia.



Znajomość procedur MEDEVAC może uratować życie rannego. Od ich znajomości zależy czas, w jakim poszkodowany znajdzie się w bezpiecznym miejscu i pod specjalistyczną opieką.



Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek