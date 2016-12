Zawodnicy z 11 Pułku Artylerii na gali Fight For Victory

W miniony weekend na hali OSiR w Węgorzewie fighterzy z 11 Pułku Artylerii zapewnili mnóstwo wrażeń podczas gali Fight For Victory pod patronatem Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej i Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy był żołnierz z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii szer. Andrzej Wysocki, który jest jednocześnie trenerem MMA Fight Clubu Węgorzewo. Sobotnia gala zgromadziła w hali miejskiej kilkusetosobową widownię. Wśród dziewięciu zaplanowanych walk w formule K-1 i MMA w dwóch walczyli żołnierze z 11 Pułku Artylerii: Rafał Czarnecki w formule MMA do 77 kg oraz Sebastian Andrzejewski w formule MMA do 70 kg. Walki stały na bardzo wysokim poziomie, a nasi zawodnicy bronili honoru naprawdę godnie z przelaniem krwi włącznie. Rafał Czarnecki po wyrównanej i zaciętej walce uległ reprezentantowi Team Ruda Śląska, natomiast Sebastian Andrzejewski spektakularnie pokonał przedstawiciela MMA Kętrzyn. W walce wieczoru o pas zawodowego mistrza Polski Polskiej Federacji Kick Boxingu K-1 do 63,5 kg Bartosz Hassa z klubu Fighter Nowa Sól pokonał Kamila Małota z Mazur Team Piotrków Trybunalski. Finałowe puchary wręczył dowódca 16 DZ generał dywizji Marek Sokołowski wraz z dowódcą 11pa pułkownikiem dyplomowanym Jackiem Werą. Andrzej Wysocki zapowiedział już organizację kolejnej gali w przyszłym roku.

Tekst: kpt. Rafał Ługiewicz