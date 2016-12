Rozpoczęcie „Common Challenge-16”

11 grudnia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie uroczystą zbiórką rozpoczęto międzynarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo pk. „Common Challenge -16”.

Kierownikowi ćwiczenia gen. broni dr. Leszkowi Surawskiemu meldunek o rozpoczęciu ćwiczenia złożył dowódca Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej płk Zenon Brzuszko. – Jestem przekonany, że dzięki wyjątkowym możliwościom, jakie daje nam to ćwiczenie, bedziemy mogli stać się lepszymi żołnierzami. Będziemy sprawniejsi, bardziej interoperacyjni i lepiej przygotowani do tego, by stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami NATO. Ta międzynarodowa współpraca jest najlepszym odzwierciedleniem naszego zaangażowania we współpracę z sojusznikami i partnerami – zaznaczył generał Surawski.

Podczas zbiórki przeprowadzony został także instruktaż dotyczący warunków bezpieczeństwa na poligonie.



Film: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych DGRSZ

Celem ćwiczenia jest weryfikacja umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań mandatowych w kontekście osiągania pełnej gotowości Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie.

W ćwiczeniu bierze udział około 650 żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i USA. Organizatorem ćwiczenia jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tekst: DGRSZ