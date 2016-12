W snajperskim celowniku

Od 6 do 9 grudnia na obiektach poligonowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbywały się zawody o wyłonienie najlepszych strzelców wyborowych w szkoleniu bojowym.

Podczas kilkudniowych zawodów pary strzeleckie z jednostek wojskowych z całej Polski miały okazję zaprezentować swoje snajperskie umiejętności. Pośród wielu konkurencji, za których pozytywne zaliczenie strzelcy zdobywali określoną liczbę punktów, znalazły się m.in.: strzelanie na celność i skupienie z karabinu wyborowego, strzelanie na nieokreśloną odległość z karabinu wyborowego, strzelanie z pistoletu wojskowego, strzelanie z kbk, ćwiczenie w skrytym podchodzeniu ze strzelaniem, pętla taktyczna, a także marszobieg z bronią i wyposażeniem.

Do najbardziej wymagających konkurencji, zdaniem strzelców, należało bez wątpienia skryte podejście do celu, które ze względu na swoją złożoność i nieprzewidywalność, wymagało od par strzeleckich wyjątkowego zgrania i nienagannej współpracy podczas działania na polu walki. Nie tylko w czasie tego ćwiczenia strzelcy mieli okazję zaprezentować kunszt swojego fachu. Również podczas pokonywania około 30-kilometrowego marszu do 7 punktów zadaniowych sprawdzona została ich wiedza i umiejętności ze szkolenia ogniowego, taktyki, terenoznawstwa, łączności, zapamiętywania oraz budowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Choć były to tylko zawody, to jednak ich uczestnicy podchodzili do ich wykonania z dużym zaangażowaniem i precyzją godną prawdziwych zadań w warunkach bojowych, do których są na co dzień szkoleni.

Tabela klasyfikacji ogólnej poszczególnych par strzeleckich, na zakończenie zawodów przedstawiała się następująco:

I miejsce – 25 BKPow; II miejsce – 12 BZ; III miejsce – 9 pr; IV miejsce – 21 BSP; V miejsce – 1 BPanc; VI miejsce – 7 BOW; VII miejsce – 6 BPD; VIII miejsce – 15 BZ; IX miejsce – 20 BZ; X miejsce – 2 pr; XI miejsce – 17 WBZ; XII miejsce – 2 BZ.

Najlepsze wyniki w konkurencjach strzeleckich uzyskała para z 25 BKPow, natomiast wyróżnienie fair play trafiło w ręce reprezentacji z 2 pr.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska