Powitanie IV zmiany NSE Resolute Support Mission

W Sali Tradycji 10 Opolskiej Brygady Logistycznej uroczyście powitano żołnierzy, którzy powrócili z IV zmiany misji Resolute Support w Afganistanie.

Powracających z misji logistyków, w imieniu własnym oraz żołnierzy i pracowników wojska, powitał pełniący obowiązki dowódcy 10 Brygady Logistycznej pułkownik Mariusz Skulimowski. Podziękował on wszystkim za wzorową postawę oraz bardzo dobrą realizację zadań w Afganistanie. – Bardzo dziękuję za pracę, za zaangażowanie, za to, iż możemy spokojnie powiedzieć, że 10 Brygada Logistyczna poprzez wysunięte ramię, jakim był Narodowy Element Wsparcia w IV zmianie, zrealizowała zadanie. Pułkownik Skulimowski przypomniał również o żołnierzach NSE z innych jednostek wojskowych. – Szkoda, że dziś nie mogę im osobiście podziękować, ale myślę, że realizując to zadanie również osiągnęli swoje zamierzenia i cele, nabyli nowych doświadczeń, które jestem przekonany będą procentowały w ich dalszej pracy. Dziękuję dowódcy, że zintegrował te dwa środowiska, środowisko nasze i te pojedyncze osoby z innych jednostek wojskowych. Do końca działaliście w jednym teamie i realizowaliście zadania bez żadnych zakłóceń.

Dowódca Narodowego Elementu Wsparcia IV zmiany misji Resolute Support major Przemysław Ruman podziękował dowódcy i całemu stanowi osobowemu brygady za wsparcie podczas misji. – Dziękuję żołnierzom logistyki i pododdziałów 10 Brygady za sprawne zaopatrywanie kontyngentu. Wszystko było zawsze na czas, począwszy od zakupów, poprzez transporty na lotniska, wszystko to funkcjonowało bardzo dobrze i dzięki temu udało nam się zabezpieczyć kontyngent na właściwym poziomie. Na zakończenie major Przemysław Ruman wręczył pułkownikowi Mariuszowi Skulimowskiemu pamiątkową monetę IV zmiany, a drugą przekazał do Sali Tradycji 10 Brygady Logistycznej.

Polski Kontyngent Wojskowy podczas IV zmiany misji Resolute Support liczył blisko 200 żołnierzy. Za sformowanie kontyngentu odpowiadała 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina i 8 Pułk Przeciwlotniczy z Koszalina. Całością zabezpieczenia logistycznego PKW zajmował się Narodowy Element Wsparcia, który w większości tworzyli żołnierze z 10 Brygady Logistycznej. Resolute Support to misja szkoleniowo – doradcza. W jej trakcie wojska sojuszu nie biorą udziału w operacjach bojowych. Zadaniem sił sojuszniczych NATO jest wsparcie lokalnych sił bezpieczeństwa i pomoc w rozwijaniu zdolności bojowych armii afgańskiej.

Tekst: por. Piotr Płuciennik