Ćwiczenie Fire Phobia z Węgrami

Kompania manewrowa XXXV zmiany PKW KFOR wzięła udział w treningu Fire Phobia (paniczny strach przed ogniem) przeprowadzonym przez KTM (KFOR Tactical Manouver Unit – jednostka taktyczno manewrowa).



6 grudnia w bazie Camp Slim Lines w Prisztinie kompania manewrowa realizowała zajęcia Fire Phobia przygotowane i przeprowadzone przez węgierskich instruktorów z KTM, jednostki taktyczno-manewrowej dowodzonej przez Portugalczyków, w skład której wchodzą dwie kompanie – portugalska oraz węgierska. W ramach doskonalenia procedur CRC (Crowd and Riot Control) żołnierze ćwiczyli kontrolę nad tłumem oraz postępowanie w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych.



Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności nabytych w kraju, a także naukę procedur stosowanych przez KTM (KFOR TACTICAL MANOUVER UNIT) przygotowujących żołnierzy do zintegrowanych działań w strukturach międzynarodowych. W czasie zajęć ćwiczono przyjmowanie odpowiedniej postawy oraz techniki unikania obrażeń w czasie zamieszek. Scenariusz zajęć przewidywał także sprawne opuszczenie rejonu objętego ogniem.



Zajęcia rozpoczęły się od omówienia warunków bezpieczeństwa. Następnie przeprowadzono zajęcia praktyczne, podczas których trenowali poszczególni żołnierze, a następnie drużyna i pluton. Najpierw z użyciem ćwiczebnych środków zapalających, a później z zastosowaniem prawdziwych koktajli Mołotowa. Warto również wspomnieć, że uczestnicy ćwiczeń wyposażeni byli w ognioodporne mundury, kombinezony i buty.



Szkolenie pokazało, że żołnierze na poziomie plutonu mają odpowiednie umiejętności szybkiej reakcji na zagrożenie, co potwierdziły certyfikaty przyznane przez węgierskich instruktorów.



Tego typu treningi są bardzo ważnym elementem szkolenia żołnierzy do wykonywania zadań mandatowych w rejonie Republiki Kosowa. Ćwiczenie różnych wariantów działania przekłada się na sprawne wykonywanie stawianych przed żołnierzami zadań. Trening z CRC, czyli kontroli tłumu w czasie zamieszek, jest jednym z elementów zintegrowanego międzynarodowego szkolenia FOC (Full Operational Capability) mającego na celu usprawnienie oraz ujednolicenie sojuszniczych działań w rejonie misji.



Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek