Powitanie IV zmiany PKW RSM

Żołnierze IV zmiany misji Resolute Support powrócili z Afganistanu. Uroczyste powitanie kontyngentu odbyło się 6 grudnia 2015 w 8 pułku przeciwlotniczym w Koszalinie. Misjonarzy powitały ich rodziny, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych a także koledzy i żołnierze z garnizonu.



– Dziękuję Wam żołnierze za ten wysiłek! Jest dla mnie zaszczytem móc powitać Was w imieniu Dowódcy Operacyjnego w kraju i podziękować Wam za służbę w Afganistanie! Tylko Ci którzy tam byli, wiedzą ile trzeba wyrzeczeń własnych i rodzinnych by móc wykonywać swoje zadania.(...) Wasza odwaga, Wasza obecność w Afganistanie nie były daremne. Dziś, na ręce dowódcy pułku składam serdeczne podziękowanie za Wasze doskonałe przygotowanie do wykonywania zadań mandatowych i za bezpieczny powrót do domu! Zadanie na misji kończy się wtedy, kiedy jesteśmy w domu i witamy się z naszymi rodzinami. Dziękuję Wam żołnierze i gratuluję tej wspaniałej misji! - tak powitał powracających z misji Resolute Support generał brygady Andrzej Tuz, szef Pionu Operacyjnego DO RSZ.



W trakcie uroczystości odczytano rozkaz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odwołujący żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego i kierujący ich do macierzystych jednostek, podpisano także protokół przekazujący kontyngent z podporządkowania Dowódcy Operacyjnego RSZ w podporządkowanie Dowódcy Generalnego RSZ. Dokument podpisali generałowie brygady: Andrzej Tuz i Tomasz Piotrowski, zastępca dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



Generał Tuz wręczył także żołnierzom IV zmiany PKW RSM wyróżnienia tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP, odznaką Tytułu Honorowego II i III stopnia, Odznaką Honorową Wojsk Lądowych oraz listy gratulacyjne.



Trzon Polskiego Kontyngentu Wojskowego w IV zmianie misji Resolute Support tworzyli żołnierze z jednostek wojskowych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 1 BLWL, 43 BLMW, 10 blog i Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze przygotowując się do misji doskonalili się na poligonach w Nowej Dębie i Trzciańcu oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach i ośrodkach specjalistycznych. Żołnierze, którzy powrócili do kraju stacjonowali w bazach w Kabulu, Bagram i Gamberi.



Misja RSM prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych tamtejszemu ministerstwu obrony narodowej i spraw wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.



Tekst: mjr Agnieszka Kossowska