Zmiana dowódcy 1 Brygady Pancernej

6 grudnia w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Wesoła miało miejsce przekazanie obowiązków dowódcy brygady. Z brygadą pożegnał się gen. bryg. Stanisław Czosnek, natomiast dowodzenie objął płk Jan Rydz.

Punktualnie o godzinie 14.00 na placu apelowym dowódca uroczystości ppłk Piotr Terebus złożył meldunek dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Markowi Sokołowskiemu. Po przyjęciu meldunku gen. Sokołowski w towarzystwie gen. Czosnka oraz płk. Rydza powitał sztandar jednostki, dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z uczestnikami uroczystości. Po odczytaniu rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy 1 Brygady Pancernej dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej przedstawił nowego dowódcę brygady i podziękował odchodzącemu.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, podpisanie protokołu przekazania i objęcia dowodzenia oraz złożony został meldunek dowódcy dywizji. Przekazany został również proporzec rozpoznawczy, odznaka brygady i oznaki rozpoznawcze oraz buławy. Szef sekcji wychowawczej mjr Antoni Klóskowski odczytał rozkaz okolicznościowy odchodzącego dowódcy. Żegnając się z brygadą, gen. Czosnek powiedział: – Cieszę się, że dane mi było dowodzić tą brygadą, dowodzić żołnierzami tej brygady i kierować pracownikami resortu obrony narodowej tu pracującymi. Był to dla mnie zaszczyt i honor i – muszę to powiedzieć – duża przyjemność. W kolejnych słowach generał Czosnek zauważył: – To, co zrobiliśmy przez okres mojego dowodzenia, musi być zapisane w annałach brygady, a zrobiliśmy sto pięćdziesiąt procent normy, bo oprócz naszej normalnej działalności szkoleniowej wykonywaliśmy wiele innych zadań pozaplanowych, jak chociażby związanych z dzisiejszą wizytą ministra. Podsumowując swoje wystąpienie, gen. Czosnek podkreślił: – Z tej brygady odchodzę z pięknymi wspomnieniami.

Obejmujący dowodzenie płk Rydz stwierdził: – Gdy dwadzieścia pięć lat temu jako młody podporucznik kwaterowałem w tej brygadzie, nigdy bym nie przypuszczał, że zostanę jej dowódcą. Dla mnie to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Wiem, jaka wielka odpowiedzialność stoi przede mną i jakie to dla mnie wielkie wyróżnienie. Wiem również, jak Wy, żołnierze oraz pracownicy wojska, i generał Czosnek wysoko zawiesiliście poprzeczkę, ale obiecuję, że zrobię wszystko, aby utrzymać ten wysoki, bardzo wysoki poziom.

Gen. bryg. Stanisław Czosnek decyzją Ministra Obrony Narodowej dalszą służbę pełnić będzie na stanowisku zastępcy dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Płk dypl. Jan Rydz (ur. 1967 r.) jest absolwentem WSOWP w Poznaniu (1991), Akademii Obrony Narodowej (1998), Kursu Taktyczno-Operacyjnego Integracji z NATO oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych (PSOS). Po ukończeniu poznańskiej szkoły płk. Jan Rydz pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu czołgów w 29. Pułku Zmechanizowanym i 120. Husarskim Pułku Zmechanizowanym. W 1993 r. objął obowiązki dowódcy kompanii czołgów w tymże pułku. W latach 1994 - 1996 był dowódcą eksperymentalnej kompanii czołgów na PT - 91 w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Po ukończeniu AON w 1998 r. płk Jan Rydz przejął obowiązki dowódcy 1 batalionu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Do września 2005 r. pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu tej brygady. Następnie, po ukończeniu PSOS w Akademii Obrony Narodowej, od lipca 2006 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Od 08.01 do 01.08. 2008 r. płk Rydz pełnił obowiązki dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Po ukończeniu Studium Polityki Obronnej został Głównym Specjalistą w Zarządzie Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych (G-5) Dowództwa Wojsk Lądowych. 08 września 2010r. objął obowiązki dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Od 30 lipca 2015 roku do 5 maja 2016r. dowodził 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

6 grudnia 2016 roku płk Jan Rydz objął obowiązki dowódcy 1 Brygady Pancernej.

Tekst: kpt. Zbigniew Gierczak, mjr Zbigniew Tuszyński