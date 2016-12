V zmiana PKW RSM w Afganistanie

W bazie Bagram w Afganistanie 1 grudnia odbyło się przekazanie obowiązków pomiędzy IV i V zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W uroczystej zbiórce udział wzięli między innymi: sekretarz Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w New Delhi Przemysław Nozdryn-Płotnicki, zastępca dowódcy RSM generał broni Sandy Storrie oraz drugi zastępca dowódcy RSM – dowódca bazy BAGRAM generał dywizji John Thomson III. Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował płk Piotr Siemiński.



Podczas uroczystej zbiórki dowódca IV zmiany PKW płk Zbigniew Zalewski podziękował swoim żołnierzom za wspólną służbę, zaś dowódca V zmiany płk Marek Rakowski życzył powracającym żołnierzom szczęśliwej podróży do domu i spędzenia świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym. Ponadto, zwracając się do sekretarza polskiej ambasady zapewnił, że V zmiana PKW RSM będzie aktywnym uczestnikiem koalicji działającej w ramach sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie, a poziom wykonywanych zadań będzie dowodem na to, że Polska jest nadal wiarygodnym i odpowiedzialnym sojusznikiem.



Ciężka służba i zaangażowanie polskich żołnierzy w czasie misji zostały uhonorowane wręczeniem medali NATO „Resolute Support Mission”. W trakcie uroczystości życzono żołnierzom V zmiany osiągnięcia zakładanych celów. Od tego momentu zadania misji realizować będzie V zmiana sformowana przez 1 Warszawską Brygadę Pancerną.



Część oficjalną zakończyło zrobienie wspólnego zdjęcia i żołnierski poczęstunek. Była to okazja do przekazania sobie już nie tylko formalnych, ale także bardziej osobistych podziękowań. Wzajemne wsparcie i pomoc to ważny element w trakcie niełatwej służby z dala od ojczystego kraju i najbliższych.



Tekst: kpt. Rafał Łyżwa