Mikołajki w garnizonie w Wesołej

Wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, gry i zabawy, ale też pokaz walki w bliskim kontakcie – tak wyglądało spotkanie mikołajkowe dzieci oraz uczniów klas mundurowych. Zorganizowała je w garnizonie w Wesołej 1 Warszawska Brygada Pancerna. MON przygotowało dla najmłodszych prezenty, które wręczał minister Antoni Macierewicz.





– Dużo słyszałem o waszym zaangażowaniu, nie tylko w naukę historii Polski, lecz także w służbę ojczyźnie – zwrócił się do młodzieży minister obrony narodowej. Zapewnił, że armia będzie wspierała wszystkie klasy mundurowe. – Wy poświęcacie czas na przygotowanie do służby wojskowej, a wojsko zrobi wszystko, żeby wasza nauka i służba była jak najskuteczniejsza. Otrzymujemy od Was najwspanialszy prezent, jaki kraj może dostać od swojej młodzieży: zaangażowanie, naukę oraz serca. Za to w imieniu rządu oraz armii serdecznie dziękuję – zaznaczył Antoni Macierewicz.



W rozmowie z dziennikarzami szef MON podkreślał, że w tym roku pierwszy raz od dziewięciu lat resort wykorzysta wszystkie pieniądze przeznaczone w budżecie na modernizację Sił Zbrojnych RP. – To jest zasługa rządu premier Beaty Szydło, a także efekt przywrócenia dyscypliny i skuteczności działania samej armii – mówił Antoni Macierewicz. Odniósł się także do informacji mediów, że doszło do naruszenia procedur bezpieczeństwa podczas powrotu rządowej delegacji z Londynu do Polski. – Nie było żadnego zamieszania, które mogłoby komukolwiek zagrozić. Rzeczywiście doszło do nieporozumienia, ale było ono związane tylko i wyłącznie z tym kto ma którym samolotem lecieć – podkreślał szef MON.





Dzieci i uczniowie z okazji mikołajek otrzymali prezenty od Ministerstwa Obrony Narodowej. Antoni Macierewicz wręczył najmłodszym ozdoby choinkowe, młodzież zaś dostała resortowe gadżety: notesy i długopisy, biało-czerwone opaski odblaskowe Wojska Polskiego, worki na obuwie z materiału we wzór wojskowego kamuflażu. – Takie spotkanie i upominek od ministra to dla uczniów duże przeżycie – powiedział ppłk rez. Adam Bednarz, opiekun jednej z klas mundurowych. Dzieci zrewanżowały się szefowi MON świąteczną ozdobą z logo 1 Brygady.



Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa przygotował dla najmłodszych świąteczne gry i zabawy. Dzieci wraz z opiekunami wykonywały ozdoby choinkowe i rywalizowały o słodycze, rzucając bombkami do celu oraz ścigając się na skaczących reniferach.





Młodzież obejrzała pokaz walki w bliskim kontakcie, zaprezentowany przez kompanię rozpoznania 1 Brygady Pancernej. Każdy mógł także zapoznać się z wyposażeniem jednostki i upiec kiełbasę przy ognisku.



Spotkanie zakończył koncert świątecznych utworów w wykonaniu orkiestry wojskowej.