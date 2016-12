Zmiany w dowództwie Błękitnej Brygady

Dotychczasowy zastępca dowódcy pułkownik Rafał Ostrowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża, natomiast pułkownik Artur Blicharski objął obowiązki zastępcy dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej nr 3561 z dniem 1 grudnia br. dotychczasowy zastępca dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Rafał Ostrowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża, a dotychczasowy szef pionu szkolenia podpułkownik Artur Blicharski objął obowiązki zastępcy dowódcy 12 BZ.

6 grudnia w sali tradycji Błękitnej Brygady żołnierze i pracownicy wojska pożegnali pułkownika Rafała Ostrowskiego. Generał brygady Dariusz Górniak podziękował pułkownikowi Ostrowskiemu za wieloletnią i wspólną realizację zadań dla dobra 12 Brygady Zmechanizowanej i pogratulował nowego stanowiska służbowego.

Pułkownik Rafał Ostrowski w kilku ciepłych słowach podziękował wszystkim obecnym za wsparcie, na jakie przez wiele lat służby w strukturach brygady mógł liczyć w swojej codziennej działalności zarówno jako dowódca batalionu oraz jako zastępca dowódcy Błękitnej Brygady.

Jednocześnie generał brygady Dariusz Górniak przedstawił nowego zastępcę pułkownika Artura Blicharskiego, który od wielu lat był szefem pionu szkolenia 12 Brygady Zmechanizowanej oraz pogratulował pułkownikowi Blicharskiemu wyznaczenia na nowe stanowisko służbowe.

Wpis do Księgi Pamiątkowej, podziękowania od żołnierzy i pracowników wojska oraz pamiątkowe zdjęcia zakończyły uroczyste pożegnanie pułkownika Ostrowskiego, który natychmiast po nim wyjechał do Słupska, by tam rozpocząć dowodzenie jednostką, która jest mu bardzo dobrze znana. Dzień wcześniej (5 grudnia) na porannym rozprowadzeniu szczecińskich pododdziałów, po odczytaniu decyzji MON w sprawie wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe, generał Dariusz Górniak oficjalnie wręczył pułkownikowi Blicharskiemu mianowanie na wyższy stopień wojskowy.

Pułkownik Rafał Ostrowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1991roku. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu zmechanizowanego objął w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu. W 1992roku został wyznaczony na dowódcę kompanii zmechanizowanej w 2Brygadzie Zmechanizowanej. Kolejne stanowiska w tej brygadzie to dowódca kompanii rozpoznawczej w latach 1995-1996, oraz zastępca dowódcy – szef sztabu batalionu szkolnego. W latach 1997-2000 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu której został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 batalionu czołgów w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W latach 2005-2006 pełnił obowiązki szefa sekcji rozpoznania wydziału G-2 w sztabie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 2006roku dowodził 1batalionem piechoty zmotoryzowanej w 12Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, następnie 2batalionem piechoty zmotoryzowanej Błękitnej Brygady w Stargardzie Szczecińskim. W tym czasie był dowódcą zgrupowania bojowego w ramach X zmiany PKW w Iraku. Z dniem 1 lipca 2014 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej pułkownik Rafał Ostrowski objął obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

Tekst: kpt. Janusz Błaszczak