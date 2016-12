Minister obrony narodowej na Barbórce

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wziął udział w akademii z okazji Dnia Górnika. Tegoroczna Barbórka odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie.

– Bo jest coś niesłychanie wspólnego między Waszą pracą, Waszą służbą a wojskiem. To, co jest wspólnego, wiąże się nie tylko z tym nieustannym poczuciem niebezpieczeństwa i zagrożenia, ale także ze świadomością, że od Was zależy bezpieczeństwo kraju, tak jak od wojska, od armii, od żołnierzy zależy bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, tak od Was zależy to bezpieczeństwo wewnętrzne – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika – Barbórki, która odbyła się w Bełchatowie.

– To Wy, górnicy, zarówno zgromadzeni tutaj, jak i ci pozostali, w całej Polsce, swoją ciężką, niebezpieczną, trudną pracą sprawiacie, że Polska jest bezpieczna. To jest istota Waszej pracy: bezpieczeństwo narodu polskiego, bezpieczeństwo państwa polskiego. I za to Wam dzisiaj dziękujemy! To dlatego dzisiaj jest wielkie, narodowe święto; wszędzie, nie tylko wśród górników. To dlatego pochylamy się z czcią i zadumą nad tymi, którzy polegli. Zarówno tymi, którzy polegli w ostatnich dniach, jak i dawniej, nad tymi, którzy byli ofiarami straszliwych wypadków, ale także nad tymi, których zastrzelono z zimną krwią, bo stawali w obronie narodu, bo stawali w obronie Polski. Tymi, którzy, a pamiętam to, pod kopalnią "Wujek", mając tylko gołe ręce, bronili kopalni, bronili tego dobra narodowego przed ZOMO, przed sowieckimi zdrajcami. Im, górnikom z kopalni "Wujek", należy się dziś szczególna pamięć, ale ona należy się także tym wszystkim, którzy wówczas tak długo strajkowali i tak długo podtrzymywali nadzieję i wiarę narodu. Wam wszystkim za trud, za pracę, za wysiłek dzisiaj szczególnie dziękuję! – powiedział minister Antoni Macierewicz.

Szef MON dodał: – (…) Patrzyłem na osoby wychodzące tu, w Bełchatowie, do odznaczeń, z radością i dumą, myśląc: "Z jaką determinacją, wysiłkiem, ale i wielką radością ci ludzie gotowi są poświęcać własne zdrowie i życie, żeby utrzymywać to bijące serce polskiej energetyki, jakim jest Bełchatów i jakim są wszystkie kopalnie węgla brunatnego. Polska węglem stoi i to się nie zmieni! Chcę, żebyście o tym pammiętali!

– Te życzenia, które Wam dzisiaj przekazuję, nie tylko w imieniu własnym jako posła Ziemi Piotrkowskiej, ale także w imieniu pani premier Beaty Szydło, rządu Rzeczpospolitej i polskich sił zbrojnych (...) Bo jest coś niesłychanie wspólnego między Waszą pracą, Waszą służbą a wojskiem. To, co jest wspólnego, wiąże się nie tylko z tym nieustannym poczuciem niebezpieczeństwa i zagrożenia, ale także ze świadomością, że od Was zależy bezpieczeństwo kraju. Tak jak od wojska, od armii, od żołnierzy zależy bezpieczeństwo kraju: to zewnętrzne, militarne, tak od Was zależy bezpieczeństwo, bez którego nie ma niepodległości, nie ma niezawisłości, nie ma demokracji, a naród nie możej dalej żyć – podkreślił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji centralnych. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy zginęli w kopalni KGHM "Rudna".

Podczas ceremonii zostały wręczone odznaczenia państwowe.

Źródło: MON