Podsumowanie akcji „Listopad – miesiącem patriotyzmu”

Cykl zajęć edukacyjnych z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich pod nazwą „Listopad – miesiącem patriotyzmu” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Akcja zyskała duże uznanie, a dowodem na to są kolejne zaproszenia do wspólnych zajęć krzewiących patriotyzm. Zawiszacy nadal prowadzą spotkania w szkołach.

Na szczególną uwagę zasługują również zajęcia, które były prowadzone równolegle w Sali Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W przeprowadzanych w Sali Tradycji 15 GBZ zajęciach edukacyjnych udział wzięło ponad 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zarówno z Giżycka, jak również z Kętrzyna. W czasie zajęć dzieciom i młodzieży przybliżono historię i tradycje 15 GBZ, ukazując jednocześnie, jak ważną rolę odgrywają zarówno szacunek do tradycji, jak również wartości, jakie niosą one ze sobą. Właściwie kultywowane kształtują nie tylko szacunek dla symboli narodowych i wojskowych, ale także uniwersalne cnoty żołnierskie, takie jak miłość do ojczyzny, honor, odwagę, tolerancję i posłuszeństwo.

Tekst: Anna Prokopczuk, kpt. Martyna Kupis