Przekazanie dowodzenia w 2 Pułku Inżynieryjnym

2 grudnia podczas uroczystego apelu dokonano przekazania obowiązków dowódcy 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego. Nowym dowódcą pułku został płk Bogdan Prokop. Na stanowisku zastąpił płk. Marka Wawrzyniaka.

Uroczystość odbyła się w koszarach pułku w obecności szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Andrzeja Solarza i zaproszonych gości. W ceremonii przekazania obowiązków udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych Inowrocławia, regionu, duchowieństwa, byli dowódcy pułku, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek, instytucji wojskowych i służb mundurowych oraz licznie przybyli kierownicy instytucji i firm współpracujących z pułkiem.

Podczas uroczystości płk Solarz przedstawił nowego dowódcę pułku płk. Bogdana Prokopa i poinformował o przebiegu jego dotychczasowej służby, życząc powodzenia w dowodzeniu pułkiem o wieloletnich tradycjach.

Pułkownik Andrzej Solarz podziękował płk. Markowi Wawrzyniakowi za osiągnięcie wysokich wyników podczas dowodzenia pułkiem oraz życzył mu pomyślności na nowym stanowisku służbowym – zastępcy szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DGRSZ. Po uroczystym akcie przekazania sztandaru nastąpiło podpisanie protokołu przekazania obowiązków. Zdający obowiązki dowódcy płk Marek Wawrzyniak podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wspólną służbę oraz wysiłek, który został włożony w realizację trudnych i istotnych dla funkcjonowania pułku zadań.

Pułkownik Bogdan Prokop podziękował przełożonym za zaufanie, którym obdarzyli go wyznaczając na dowódcę pułku z tak bogatymi tradycjami i osiągnięciami. Podkreślił, że: – Objęcie obowiązków dowódcy pułku to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, ale jednocześnie wyzwanie i zobowiązanie do wytężonej pracy i służby dla dobra pułku i chwały wojsk inżynieryjnych. Jednocześnie zadeklarował, że w dowodzeniu pułkiem korzystał będzie ze swojej wiedzy i doświadczenia swoich poprzedników.

W imieniu zaproszonych gości głos zabrali prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz wicestarosta Włodzimierz Figas, którzy podziękowali zdającemu dowódcy pułku za owocną współpracę oraz życzyli nowemu dowódcy sukcesów na stanowisku.

Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Bydgoszczy. Apel zakończyła defilada pododdziałów pułku prowadzona przez dowódcę uroczystości szefa sztabu pułku ppłk. Tomasza Baranowskiego.

Tekst: kpt. Sylwester Ludwiczak