Nowy dowódca w Batalionie Reprezentacyjnym

Ppłk Sebastian Cichosz objął dziś obowiązki dowódcy w Batalionie Reprezentacyjnym WP. Uroczystość odbyła się na placu apelowym jednostki w obecności dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba.





Dotychczas jednostką dowodził ppłk Leszek Szcześniak, a obecnie będzie pełnił funkcję szefa wydziału szkolenia wojsk, zastępczy szefa szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Podczas uroczystości obaj oficerowie podpisali protokoły zdania i objęcia obowiązków.



W swoim wystąpieniu dowódca Garnizonu Warszawa podziękował żegnającemu się ppłk. Szcześniakowi za wzorową realizację zadań i ustawienie poprzeczki wymagań na wysokim poziomie. Przedstawiając nowego dowódcę, gen. Głąb życzył mu powodzenia i wyraził zadowolenie, że to właśnie on zajmie to stanowisko.



W dalszej części uroczystości ppłk Szcześniak przekazał sztandar jednostki ppłk. Cichoszowi i wpisał się do Księgi Pamiątkowej BR WP, a delegacja żołnierzy i pracowników wręczyła mu szablę oficerską.



Nowy dowódca w przemówieniu zaznaczył, że kierowanie taką jednostką jest wyróżnieniem, honorem i odpowiedzialnością, a przede wszystkim wielkim zaszczytem.



Ostatnim elementem uroczystości była defilada wojskowa wszystkich pododdziałów uczestniczących w zbiórce.





Ppłk Sebastian Cichosz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej objął obowiązki dowódcy plutonu w 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie został szefem sekcji S-3, później dowódcą kompanii w Pułku Ochrony. Kolejnym miejscem pełnienia służby ppłk. Cichosza było Dowództwo Garnizonu Warszawa, gdzie wykonywał obowiązki młodszego specjalisty w wydziale ogólnym, specjalisty w wydziale garnizonowym. Od 2015 roku pełnił obowiązki specjalisty w wydziale orkiestr wojskowych. 5 grudnia 2016 roku objął stanowisko dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP.



Tekst: Dowództwo Garnizonu Warszawa