Piłsudski – twórca niepodległej Rzeczypospolitej

Józef Piłsudski łączył w sobie cechy dobrego gospodarza, wizjonera i dalekowzrocznego polityka – mówił prof. Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony narodowej podczas konferencji „Nie tylko żołnierz i polityk”. Spotkanie zorganizowała w Warszawie Centralna Biblioteka Wojskowa z okazji 149. rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego.

Był komendantem I Brygady Legionów Polskich, Naczelnikiem Państwa i Wodzem Naczelnym, ale przede wszystkim jednym z wielkich twórców wolnej Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. W rocznicę jego urodzin Centralna Biblioteka Wojskowa, która nosi imię Marszałka, zorganizowała konferencję na jego temat. W spotkaniu uczestniczył wiceminister obrony narodowej. Profesor Wojciech Fałkowski przypomniał, że to właśnie Piłsudski na początku lat trzydziestych XX wieku przewidział sytuację, w której Polska znalazła się w 1939 roku, choć nie umiał jej zapobiec. – Powiedział, że jeśli czeka nas wojna na dwóch frontach, Polska nie będzie miała szans jej wygrać – opowiadał wiceminister.

Żyć w wolności

Jan Józef Kasprzyk, pełniący obowiązki szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przytoczył natomiast dwa, ważne jego zdaniem, zdarzenia z życia Marszałka. Jednym z nich był list wysłany przez Piłsudskiego do przyjaciela Feliksa Perla w 1908 roku. – Napisał w nim, że jest człowiekiem, który nie potrafi żyć w mentalności niewolniczej i chce z Polaków uczynić naród ludzi wolnych – opowiadał Kasprzyk.

Drugim zdarzeniem było spotkanie w 1913 roku ze Stefanem Żeromskim w Zakopanem. Piłsudski ubrany w kalesony, bo jego jedyne spodnie były u krawca w naprawie, rozmawiał z pisarzem o wolnej Polsce i snuł plany co do jej przyszłego ustroju oraz granic. Żeromski napisał potem: „Trzeba mieć niewzruszoną wiarę w niepodległość, aby siedząc w gaciach rozmawiać o Polsce, której nie ma”. – Ta chęć życia w wolności i wiara w niepodległość Polski, to klucz do zrozumienia Piłsudskiego – uważa Jan Józef Kasprzyk. Dodał, że Marszałek chciał, aby Polska była wielka, bo tylko z takim państwem liczą się przyjaciele i wrogowie. – Ta myśl musi być wskazówką dla współczesnych Polaków – zaznaczył Kasprzyk.

Miłośnik motoryzacji

Z kolei prof. Janusz Odziemkowski, kierownik Katedry Historii Wojskowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mówił o prywatnym życiu Marszałka: jak spędzał czas z rodziną w Sulejówku, o jego ulubionych zwierzętach czy zamiłowaniu do punktualności i samochodów. – Wbrew temu, co mówiono w czasach PRL-u, Piłsudski myślał nie tylko o kawalerii, rozumiał też znaczenie motoryzacji i przyczynił się do jej rozwoju – mówił historyk. Profesor podkreślił, że to za rządów Marszałka Polska kupiła za granicą licencje, dzięki którym stworzono podstawy pod budowę nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego. – Bez geniuszu Józefa Piłsudskiego nie byłoby niepodległej Polski – podsumował dr Jan Tarczyński, dyrektor CBW.

Spotkanie zakończył pokaz filmu dokumentalnego TVP SA „Polki nad Londynem”, opowiadającego o polskich kobietach pilotach, które podczas II wojny służyły w Wielkiej Brytanii. Jedną z nich była Jadwiga Piłsudska, córka Marszałka, która m.in. transportowała bombowce z fabryk na lotniska bojowe.

W rocznicę urodzin Piłsudskiego prof. Fałkowski wręczył też kilkunastu osobom, w tym pracownikom CBW, medale „Pro Patria”, przyznawane za zasługi w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość ojczyzny.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku na Wileńszczyźnie. Był jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. Po wybuchu I wojny światowej został komendantem I Brygady Legionów Polskich. Gdy Rzeczpospolita odzyskała niepodległość, objął naczelne dowództwo nad polskimi wojskami. W latach 1919–1921 jako naczelny wódz toczył walki z bolszewikami. zakończone pokojem w Rydze. W roku 1923 wycofał się z życia politycznego aż do zamachu majowego w 1926 roku. Po przejęciu władzy był twórcą rządów sanacyjnych, naczelnym wodzem polskiej armii i pierwszym marszałkiem Polski. Zmarł 12 maja 1935 roku, a jego ciało spoczęło na Wawelu.