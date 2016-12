Nowy dowódca PKW KFOR

Przekazanie obowiązków dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR odbyło się 29 listopada w bazie Novo Selo w Kosowie.



W obecności zastępcy dowódcy KFOR generała brygady Christiana Rienera i dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód pułkownika Corwina Luska dowódca XXXIV zmiany PKW podpułkownik Jarosław Radzimierski i jego następca podpułkownik Mariusz Janikowski, dowódca XXXV zmiany PKW, uroczyście podpisali protokół przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował płk Janusz Kuziemski.



W uroczystości wzięli udział: ambasador RP w Macedonii Jacek Multanowski, dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie podinspektor Marcin Kuraś, zastępca dowódcy kontyngentu węgierskiego major Gábor Gyarmati oraz dowódca kontyngentu Niemieckiego podpułkownik Björn Juergen Ludewig.



– Kończąc służbę na stanowisku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za wspólne wykonywanie zadań. Wykazaliście się wielkim profesjonalizmem, co potwierdziły kontrole i nadzory służbowe, ale również słowa uznania od przedstawicieli dowództwa KFOR i Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód – powiedział w przemówieniu podpułkownik Jarosław Radzimierski.



Nowy dowódca kontyngentu podpułkownik Mariusz Janikowski życzył wszystkim żołnierzom z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca szczęśliwego powrotu do domu z poczuciem dobrze wykonanej misji, jednocześnie zapewnił dowódcę KFOR generała brygady Christiana Rienera, że będzie kontynuował realizację dotychczasowych zadań i wyzwań stojących przed Polskim Kontyngentem Wojskowym, aby wypracować tak dobre efekty jak jego poprzednicy dla umacniania bezpieczeństwa społeczności Kosowa.



Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie działa na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku w sprawie przywrócenia pokoju w byłej Jugosławii. PKW działa w składzie Międzynarodowej Grupy Bojowej Wschód, którą oprócz polskiej jednostki tworzą pododdziały amerykańskie, tureckie, węgierskie, włoskie i ukraińskie. Żołnierze polskiego kontyngentu w Kosowie są rozmieszczeni w sześciu bazach: w Novo Selo, Nothing Hill, Prisztinie, Bondsteel, Prizren i Brezovicy.



XXXV zmianę PKW KFOR wystawili przeciwlotnicy z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Leszna i Czerwieńska, żołnierze z 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, z 9 Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego i Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz specjaliści z wielu jednostek Sił Zbrojnych RP.



Żołnierze kompanii manewrowej pod dowództwem kpt. Remigiusza Rodykowa będą prowadzić codzienne patrole w rejonach przygranicznych, uczestniczyć we wspólnych patrolach z kosowską policją, utrzymywać siły szybkiego reagowania, a także pomagać lokalnym władzom i społeczeństwu.



Tekst: kpt. Paweł Kierach