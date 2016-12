Poligon „górali” z Kłodzka

Prawie trzystu żołnierzy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej szkoli się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Poligon rozpoczął się w ostatnich dniach listopada i potrwa do 16 grudnia. Żołnierze nie bacząc na przeciwności, jakie przysparza im natura, w imię zasady „No rain – no train” uczestniczą w szeregu zajęć ze szkolenia ogniowego i taktycznego. Doskonalą wykonywanie strzeleń z wozów bojowych oraz broni strzeleckiej w różnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast w dni, kiedy nie można prowadzić strzeleń, karpatczycy wykonują typowe zadania taktyczne. Działają w terenie lesistym, począwszy od wykonywania przemieszczenia do rejonu ześrodkowania, poprzez prowadzenie działań obronnych i natarcia, a skończywszy na zadaniach związanych z prowadzeniem rozpoznania drogi marszu i obiektów szczególnego zainteresowania.

Pierwszy tydzień szkoleniowy, choć głównie poświęcony szkoleniu ogniowemu, zakończył się szkoleniem SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór oraz ucieczka) na poziomie B zorganizowanym dla żołnierzy dowództwa i sztabu. To pierwsze z dwóch tego typu szkoleń zaplanowanych na poligonie. – Główną częścią podczas szkolenia SERE B jest działanie żołnierza w terenie kontrolowanym przez przeciwnika, gdzie szkoleni pod bacznym okiem instruktorów i grupy pozoracji przeciwnika mają za zadanie przetrwać i działać zgodnie z opracowanym planem unikania – mówi jeden z instruktorów.

W dalszym etapie zgrupowania poligonowego żołnierze 22 Batalionu Piechoty Górskiej będą doskonalić wykonywanie obowiązujących strzelań ze wszystkich środków ogniowych: broni strzeleckiej, karabinów wyborowych, wozów bojowych oraz wyrzutni PPK Spike i moździerzy M-120.

Zgrupowaniem dowodzi zastępca dowódcy 22 kbpg mjr Marcin Sudek.

Tekst: kpt. Konrad Radzik