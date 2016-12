Zajęcia zintegrowane 1 batalionu zmechanizowanego

W dniach 1-2 grudnia na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyły się zajęcia zintegrowane 1 batalionu zmechanizowanego. Pomimo kapryśnej aury pogodowej żołnierze dali z siebie wszystko i szkolenie odbyło się na najwyższym poziomie.



Od wczesnych godzin porannych na terenie obozowiska Konotop było widać ogromne poruszenie. Żołnierze 1 batalionu zmechanizowanego byli już w pełnej gotowości do działania gdyż otrzymali komendę do zajęcia rejonu ześrodkowania. Pojazdy wojskowe oraz cały stan osobowy przemieściły się w nakazany rejon gdzie najważniejszą rzeczą było zorganizowanie zabezpieczenia bojowego. Maskowanie, organizacja obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, zabezpieczenie logistyczne, organizacja łączności to przedsięwzięcia realizowane przez szkolonych w pierwszej kolejności. Jednak nie tylko pododdziały bojowe musiały wykazać się podczas tych zajęć.

Sztab batalionu przeprowadził cały proces decyzyjny. Sprawdzono sposób funkcjonowania komórek organizacyjnych stanowiska dowodzenia w procesie planowania, organizowania oraz wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych. Nie zabrakło również manewru stanowiska dowodzenia, podczas którego zachowana musiała zostać pełna zdolność do dowodzenia.

W czasie zajęć zintegrowanych ważne było sprawdzenie realizacji współdziałania pomiędzy elementami ugrupowania bojowego batalionu jak i systemu obiegu informacji wewnątrz stanowiska dowodzenia oraz w relacjach z przełożonymi i podwładnymi.

Zajęcia zakończyły się organizacją obrony okrężnej czyli obrony charakteryzującej się takim ugrupowaniem sił i środków oraz rozbudową urządzeń obronnych, które umożliwiają odpieranie ataków przeciwnika z dowolnego kierunku.

Po wielu wyczerpujących godzinach żołnierze wracali na obozowisko zmęczeni ale z uśmiechem na twarzy i satysfakcją dobrze wykonanego działania.

Tekst: por. Paulina Popiel