Zajęcia pododdziałów rozpoznawczych 17 WBZ

W dniach 29-30 listopada plutony rozpoznawcze batalionów zmotoryzowanych pod kierownictwem 17 kompanii rozpoznawczej brały udział w zajęciach zintegrowanych pododdziałów rozpoznawczych.

Celem zajęć było ujednolicenie i wyrównanie poziomu szkolenia z zakresu prowadzenia patrolowania pieszego i z pojazdami, prowadzenia ognia do celów ukazujących się zarówno w dzień, jak i w nocy oraz zakładanie baz i organizacja przetrwania w różnych warunkach.

Zwiadowcy mieli możliwość praktycznego ćwiczenia na całej szerokości OSPWL Wędrzyn, począwszy od strzelnicy bojowej piechoty, skończywszy na strzelnicy nawodnej Buszno, co umożliwiło zachowanie realnych odległości do prowadzenia rozpoznania.

Kierownikiem zajęć był pełniący obowiązki dowódcy plutonu rozpoznawczego plutonowy Marcin Rolla.

Tekst: kpt. Wojciech Kufliński