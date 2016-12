Sympozjum w Akademii Sztuki Wojennej

Doradca zespołu przejściowego prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa William Palatucci oraz działacz Partii Demokratycznej Richard Gordon byli prelegentami sympozjum nt. powyborczej rzeczywistości w USA. Spotkanie odbyło się 1 grudnia w Klubie Akademii Sztuki Wojennej.

– To, co wydarzyło się w Ameryce, to powrót tzw. cichej większości – zgodnie z pojęciem ukutym przez Richarda Nixona. Donald Trump przemówił do ludzkich trosk i zmartwień – powiedział William Palatucci. Jakie to niepokoje? Zdaniem prelegenta są to: niewydolna gospodarka, brak silnego przywództwa na świecie i słaba pozycja USA na arenie międzynarodowej. Prelegent wskazał również na skrócenie dystansu między kandydatem a wyborcami dzięki użyciu Twittera. Palatucci podkreślił, że portal ten był komunikacyjnym priorytetem Trumpa, podczas gdy dla Hillary Clinton media społecznościowe stanowiły jedynie dodatek do kampanii wyborczej.

– Jak wygląda państwo, którym będzie kierować Trump? Ameryka mojego dzieciństwa już nie istnieje. Ameryka mojej przyszłości nie została jeszcze stworzona – powiedział Richard Gordon. Wskazał na intensywne zmiany zachodzące w Stanach na wielu poziomach. – Ma to niebagatelny wpływ na naszą politykę, na sposób, w jaki się ze sobą komunikujemy i jak wykonujemy zadania – podkreślił. Prelegent prześledził zachodzące zmiany demograficzne i napływ imigrantów. – Za 50 lat większość społeczeństwa będą tworzyć mniejszości – prognozował.

Gospodarzem spotkania był prorektor ds. wojskowych ASzWoj płk dr hab. Dariusz Majchrzak. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, słuchacze wojskowi oraz doktoranci.

Sympozjum, objęte patronatem honorowym ministra obrony narodowej, zostało zorganizowane we współpracy z Radą ds. Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Rutgers.

Tekst: Akademia Sztuki Wojennej