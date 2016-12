Ślubowanie klasy mundurowej w Pelplinie

1 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Pelplinie uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych złożyli uroczyste ślubowanie.

Klasa wojskowa rozpoczęła swoją edukację, w tym wojskową, 1 września 2016 roku w oparciu o podpisane porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie a dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, dowódcą 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi oraz dowódcą 2 dywizjonu przeciwlotniczego w Elblągu, która jest jednostką patronacką. W programie szkolenia przewiduje się m.in. zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, taktyki, topografii wojskowej, regulaminów, musztry i szkolenia fizycznego, w tym walki wręcz. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów wojskowych w oparciu o bazę szkoleniową i dydaktyczną jednostek wojskowych elbląskiego garnizonu.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: zastępca dowódcy – szef Sztabu 16 PDZ płk dypl. Robert Orłowski, starosta powiatu tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, burmistrz miasta i gminy Pelplin Patryk Demski, szef WSzW w Gdańsku ppłk Andrzej Płocha, dowódca 2 Dywizjonu Przeciwlotniczego ppłk Tomasz Baranowski, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie Małgorzata Flisik, przedstawiciele i dyrektorzy placówek oświatowych Pelplina, ale nade wszystko babcie, dziadkowie, mamy, tatusiowie, rodzeństwo i inni przedstawiciele rodzin uczniów składających ślubowanie.

Na wstępie uroczystości odczytano specjalny list, który skierował do uczniów i uczestników uroczystości w Pelplinie sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. „Za kilka chwil będziecie ślubowali. Zarówno przysięga, jak i sam zaszczyt noszenia munduru zobowiązuje. Uczy i rozwija wartości, których nie znajdziecie w grach komputerowych, wziętych aplikacjach na smartfony czy portalach społecznościowych. Te wartości to oddanie sprawie, wiara, miłość do Polski, odpowiedzialność za kolegów i koleżanki. Życzę Wam, aby każdy z Was służył Polsce bez względu na to, czy będzie nosił mundur czy będzie lekarzem, prawnikiem, sportowcem, nauczycielem czy politykiem” – napisał w swoim liście Bartosz Kownacki. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry wojskowej z Elbląga.

Tekst: mjr Zbigniew Tuszyński