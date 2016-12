Autosan w programie „Wisła”

Przedstawiciele firmy Autosan i koncernu Raytheon podpisali dziś list intencyjny o współpracy. W uroczystości brał udział minister obrony Antoni Macierewicz. Spółka z Sanoka, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, będzie dostarczać 13 krajom komponenty do produkcji zestawów rakietowych Patriot, m.in. kabiny kierowania walką i ruchome węzły łączności.





Podpisany dziś list intencyjny dotyczy współpracy polskiego i amerykańskiego przemysłu przy produkcji systemów rakietowych średniego zasięgu Patriot. – Liczymy na to, że włączenie Autosanu do tego systemu otworzy nam drogę do sfinalizowania wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest produkcja zestawów obrony antyrakietowej Patriot dla Polski – mówił podczas uroczystości minister obrony Antoni Macierewicz.



Dokument podpisali: Marek Opowicz, prezes Autosanu Sp. z o.o., Arkadiusz Siwko i Maciej Lew-Mirski, reprezentujący Polską Grupę Zbrojeniową, oraz John Baird, wiceprezes firmy Raytheon, która jest producentem Patriotów.



Szef resortu obrony dodał, że porozumienie to kolejny dowód na to, że włączenie Autosanu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej było bardzo dobrym rozwiązaniem. Antoni Macierewicz mówił, że dzięki temu udało się nie tylko uratować firmę przed likwidacją, ale też podjąć istotne działania, które wzmocnią obronność kraju.



Jak zastrzegał minister, list intencyjny nie przesądza, że Polska już zdecydowała o zakupie amerykańskich zestawów rakietowych Patriot. – Cały czas jesteśmy w trakcie rozmów. Mam jednak nadzieję, że ten dzisiejszy krok jest krokiem we właściwym kierunku – mówił.



Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy Autosan, podkreślał, że nawiązanie tego rodzaju współpracy nie byłoby możliwe bez inicjatywy MON. – Autosan będzie dostawcą komponentów dla 13 krajów świata. Potwierdza to tylko trafność strategii, którą wspólnie z resortem obrony obraliśmy – mówił.



John Baird, wiceprezes firmy Raytheon, dodał: – Bardzo się cieszę, że uczestniczymy w procesie zwiększania możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, tym razem we współpracy z Autosanem.



Podpisany dokument zakłada, że firma Autosan będzie dostarczać kontenery własnej produkcji do 13 państw, które posiadają zestawy Patriot. Chodzi między innymi o kabiny kierowania walką oraz kabiny kierowania ogniem, ruchome węzły łączności i wozy remontowe. Tylko do budowy systemu obrony powietrznej średniego zasięgu „Wisła” ma zostać wykorzystanych 100 tego typu komponentów. W Autosanie planuje się także utworzenie Centrum Produkcji Kontenerów.



Polska ma kupić zestawy rakietowe średniego zasięgu Patriot w ramach programu „Wisła”. To jeden z najdroższych elementów programu modernizacyjnego polskiej armii – może kosztować nawet 50 mld zł. Do tej pory polski rząd wynegocjował, iż pierwsze dwie baterie miałyby być dostarczone do naszego kraju w 2018 roku, kolejnych sześć – do końca 2026. Ostatnie byłyby wyposażone w nowoczesne radary, umożliwiające obserwację przestrzeni w promieniu 360 stopni. Poza tym będą miały system sieciocentryczny synchronizujący Patrioty z systemami, którymi Polska już dysponuje. Obecnie trwają negocjacje warunków offsetowych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.