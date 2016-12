Międzynarodowy trening logistyków

Na bazie obiektów szkoleniowych Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) zorganizowane zostało ćwiczenie Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego (JLSG HQ OT&E).

JLSG, czyli Joint Logistics Support Group to międzynarodowa grupa zapewniająca wojskowe wsparcie logistyczne dla sił mogących działać w strukturach międzynarodowych NATO i/lub Unii Europejskiej. Grupa ta zapewnia szerokie spektrum wsparcia logistycznego, od materiałowego poprzez, techniczne i serwisowe, a także inżynieryjne, transportowe, dostaw paliwa itp.

Ćwiczenie przeprowadzone w listopadzie 2016 roku na terenie krakowskiego centrum zorganizowane zostało przez Wielonarodowe Centrum Koordynacji Logistycznej (Multinational Logistic Coordination Centre – MLCC) z siedzibą w Pradze. Koordynatorem na szczeblu SZ WP był Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Wojsk z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Oprócz funkcji uczestnika Polska w tym ćwiczeniu pełniła także rolę państwa gospodarza.

Było to jedno z cyklicznych treningów dowództwa JLSG, które MLCC ma wpisane do swojego statusu. Trening poprzedzony był serią wykładów wygłoszonych przez gości zaproszonych z dowództw NATO (SHAPE, ARCC, ULM, BRUNSSUM, NEAPOL), Sztabu Wojskowego UE w BRUKSELI, międzynarodowych instytucji działających dla wojska (NSPA) oraz wiele innych. W zasadniczej części treningu, przeprowadzonego przy użyciu sieci komputerowej na stanowisku dowodzenia, doskonalono procesy dowodzenia, obieg informacji, system meldunkowy oraz szeroko rozumianą interoperacyjność logistyczną. Dla Polski ćwiczenie było realizacją jednego z zadań celów sił zbrojnych NATO, tj. osiągnięcia zdolności do wydzielenia personelu do dowództwa grupy JLSG.

W ćwiczeniu wzięło udział około 100 żołnierzy z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, Bułgarii, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Danii, Gruzji, Norwegii, a także Kanady. Stronę polską reprezentowało 44 żołnierzy.

Było to pierwsze tego typu ćwiczenie realizowane przez MLCC na terenie Polski. Następne duże ćwiczenia planowane z udziałem JLSG to CAPABLE LOGISTICAN 2019, które także ma odbyć się na terenie naszego kraju.

Tekst: mjr Adam Lewandowski/ SPL Iwsp SZ