Nominacje na nowe stanowiska

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wręczył dziś oficerom decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe oraz decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

– Chcę podziękować oficerom dzisiaj awansowanym, którym wyznaczyłem nowe obowiązki, za dotychczasową pracę na ich stanowiskach. To właśnie ta praca stała się podstawą decyzji wyznaczającej im nowe i odpowiedzialne zadania. Gratuluję także awansów. Chce powiedzieć, że będę dążył do tego, by jak najszybciej, w jak najpełniejszym wymiarze i jak najszerzej, polska amia się zmieniała. By młodzi oficerowie awansowali i obejmowali nowe stanowiska. Zmienia się sytuacja polityczna i geopolityczna w Europie, zmienia się NATO, zmienia się polska armia. Armia potrzebuje ludzi młodych, zdolnych znakomicie wykształconych, ale równocześnie bardzo potrzebuje doświadczenia tych wszystkich, którzy przekształcali wojsko polskie. Synchronizacja obu tych działań, obu tych nurtów jest waszym panowie oficerowie zadaniem. Tak jak tym zadaniem jest synchronizacja funkcjonowania wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej – powiedział podczas uroczystości szef MON.

Minister zaznaczył, że awanse wiążą się z ogromną odpowiedzialnością i realizacją kolejnych ważnych dla bezpieczeństwa państwa zadań. – Cieszę się, że panowie stajecie wobec tak wielkiego zadania. Cieszę się, dlatego że Polacy bardzo na was liczą. Że jak mało kiedy, Polacy są dzisiaj wpatrzeni w polską armię. Dzisiaj z zewnątrz, ze wschodu dochodzą bardzo niepokojące głosy. Dzisiaj dowiadujemy się, że jest takie państwo, które uważa, że powstrzymywanie jego agresji jest niedopuszczalne, że jego prawem życiowym, na które wszyscy muszą się zgodzić jest nieustanne rozszerzanie jego wpływów. Polska nigdy nie zaakceptuje takiego stawiania sprawy. Dla nas nasze bezpieczeństwo i nasza niepodległość jest najważniejsza. Modernizująca się armia polska, armia polska, która ma coraz lepsze wyposażenie techniczne, armia polska, która ma coraz lepszych oficerów i coraz jednostki operacyjne oraz modernizuje swoją strukturę, stoi na straży niepodległości. Nigdy nie pozwolimy, żeby ktokolwiek groził naszemu bezpieczeństwu. Wy jesteście tego gwarantem. Dlatego dzisiaj zostały wam wręczone awanse, dlatego dzisiaj zostaliście postawieni na nowych stanowiskach, tak aby ten wielki mechanizm jakim jest armia jak najskuteczniej działał. Polska liczy na was.

Film: MON

Wśród wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe są m.in.:

1. gen. bryg. Stanisław CZOSNEK – na stanowisko Zastępcy Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

2. gen. bryg. Dariusz MALINOWSKI – na stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego

3. płk Witold BARTOSZEK – na stanowisko Szefa Szefostwa Planowania Logistycznego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych

4. płk Marek BRZYCKI – na stanowisko Zastępcy Szefa Finansów w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych

5. płk Roman ĆWIKLIŃSKI – na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

6. płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI – na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w Inspektoracie Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

7. płk Witold ŁUKASZEWSKI – na stanowisko Szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

8. płk Romuald MAKSYMIUK – na stanowisko Szefa Szefostwa Uzbrojenia w Inspektoracie Uzbrojenia

9. płk Rafał NOWAK – na stanowisko Szefa Sekretariatu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

10. płk Tomasz SZOPLIK – na stanowisko Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

11. płk Rafał OSTROWSKI – na stanowisko Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża

12. płk Jacek PSZCZOŁA – na stanowisko Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – Instruktora – Pilota

13. płk Jan RYDZ – na stanowisko Dowódcy 1 Brygady Pancernej

14. płk Jacek SYGIT – na stanowisko Zastępcy Szefa Szefostwa Dowodzenia I Łączności w Inspektoracie Uzbrojenia

15. ppłk Tomasz CIECHACKI – na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie

16. ppłk Piotr IWASZKO – na stanowisko Dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego

17. ppłk Paweł MARCINKOWSKI – na stanowisko Prorektora ds. Wojskowych – Instruktora – Pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

18. ppłk Marcin ŻAL – na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej resortu obrony oraz Sił Zbrojnych RP.

Na zakończenie uroczystości minister Antoni Macierewicz złożył wieniec i zapalił znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Źródło: MON