PGZ i Rolls-Royce podpisały umowę

W ciągu kilku miesięcy w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu zostanie uruchomiony serwis, rozpoczną się też naprawy silników do pojazdów szynowych produkowanych przez Rolls-Royce’a. To tylko jeden z biznesowych projektów, które Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza realizować wspólnie z brytyjskim koncernem w przemyśle obronnym, energetyce i lotnictwie.

Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz Paul Kaye, prezes Rolls-Royce International (Europa Centralna i Wschodnia), podpisali umowę o współpracy dotyczącej produkcji wojskowej przeznaczonej dla lotnictwa, energetyki i transportu.

Polska Grupa Zbrojeniowa dzięki kooperacji z uznanym producentem, m.in. zespołów napędowych do samolotów i śmigłowców, może zyskać nowych, cywilnych klientów. – Rolls-Royce jest światowym liderem w produkcji silników, które są używane zarówno w przemyśle obronnym, jak i cywilnym. Współpraca z holdingiem stwarza nam szansę na transfer technologii i zdecydowane zwiększenie możliwości produkcyjnych – mówił prezes Arkadiusz Siwko.

Na początek PGZ i Rolls-Royce chcą wspólnie produkować m.in. zespoły napędowe do pojazdów szynowych. Ich wytwarzaniem mają się zająć spółki wchodzące w skład Grupy, w tym Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania oraz firmy spoza holdingu, np. wielkopolskie Zakłady H. Cegielskiego. Prezes WZM, Elżbieta Wawrzynkiewicz, podkreśla, że poszerzenie produkcji poznańskiej firmy na rynku cywilnym będzie się odbywać stopniowo. – Serwis, naprawy, montaż, a później współprodukcja. Tak widzimy współpracę z Rolls-Royce’em – zapowiedziała Wawrzynkiewicz.

To jednak tylko część planów. PGZ i brytyjski koncern zamierzają również uruchomić wspólne projekty dotyczące produkcji, serwisu oraz napraw zespołów napędowych do okrętów i statków. W prace badawczo-rozwojowo-produkcyjne mają być zaangażowane m.in. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. oraz Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. Na razie ani PGZ, ani Rolls-Royce nie ujawniają szczegółów tej kooperacji.

To nie pierwsze wspólne przedsięwzięcia obu koncernów. Od kilku lat Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania zajmują się naprawami i serwisem silników do czołgów Leopard 2A4 i 2A5 wyprodukowanych przez niemiecką firmę MTU, która jest częścią brytyjskiego holdingu. – Rolls-Royce jest obecny w Polsce od ponad 20 lat. Jestem przekonany, że podpisanie umowy z PGZ to początek wieloletniej współpracy z polskim przemysłem – podkreślał Paul Kaye, prezes Rolls-Royce International.