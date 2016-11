Memoriał generała brygady Michała Gutowskiego

W dniach 25-27 listopada na terenie Jeździeckiego Klubu Sportowego Przybyszewo w Lesznie odbyły się zawody CSI2* oraz CSI1*, które były jednocześnie I Memoriałem generała brygady Michała Gutowskiego.

W Komitecie Honorowym zawodów znalazł się dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika. W głównym konkursie zwyciężył reprezentant Niemiec, a najlepiej spośród polskich jeźdźców wypadli: Wojciech Wojcianiec i Hubert Kierznowski.

Leszczyński Memoriał był dedykowany gen. bryg. Michałowi Gutowskiemu, dowódcy szwadronu 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie i ostatniego dowódcy 2 Pułku Pancernego z 1 DPanc dowodzonej przez gen. St. Maczka w latach II wojny światowej, której tradycje od 25 lat kontynuuje Czarna Dywizja. Gen. M. Gutowski po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady, gdzie był uznanym trenerem i szkoleniowcem jeździectwa oraz współtwórcą sukcesów sportowych kanadyjskiego jeździectwa.

Triumfatorom konkursu nagrody wręczał wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak w towarzystwie gen. dyw. Jarosława Miki, krewnych generała M. Gutowskiego – Anny Norman-Gutowskiej, Wojciecha Jażdzewskiego oraz wiceprezydenta Leszna dr. Piotra Jóżwiaka.

Niedzielne Grand Prix poprzedził wieczór wspomnieniowy połączony z prezentacją książki Zenona Józwiaka dedykowanej gen. M. Gutowskiemu „Generał Michał Gutowski (1910-2006). Wybór relacji, wspomnień i dokumentów” wydanej w leszczyńskiej serii Cives Nostri oraz projekcje filmów o życiu i karierze generała. Opracowanie Z. Jóźwiaka, znanego regionalisty i admiratora tradycji 10 Pułku Strzelców Konnych, z którym część swoich losów związał bohater wieczoru wspomnieniowego, przyjęta została z bardzo żywym odbiorem.

Współorganizatorem spotkania była żagańska Sala Tradycji Czarnej Dywizji, gdzie prezentowana jest jeszcze do końca roku wystawa „Trzy marzenia generała Michała Gutowskiego”, której fragmenty zaprezentowano w miniony weekend mieszkańcom Leszna.

Generał bryg. Michał Gutowski urodził się 13 września 1910 roku w Macieszewicach, zmarł 23 sierpnia 2006 roku w Warszawie. Jeden z ostatnich rycerzy XX wieku, kawalerzysta, wybitny jeździec. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (rocznik 1928–1930), oficerem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, uczestnikiem Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Walczył w wojnie obronnej 1939 roku, jako dowódca szwadronu 17 Pułku Ułanów. Po klęsce wrześniowej działał w konspiracji, a wiosną 1940 roku przedostał się przez Słowację i Francję do Anglii, by do końca wojny związać się z 10. Pułkiem Strzelców Konnych w 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. Był ostatnim dowódcą 2 Pułku Pancernego 1 DPanc do jego rozformowania w 1947r. Po krótkim pobycie w Anglii, osiedlił się w Kanadzie, gdzie pracował m.in. jako trener kanadyjskiej kadry olimpijskiej. Po powrocie do kraju, w 1999 roku otrzymał awans na generała brygady. Był sekretarzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie, członkiem Honorowym Polskiego Związku Jeździeckiego, a także Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.

Generał Michał Gutowski odznaczony był najwyższymi orderami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Legii Honorowej oraz Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związki Jeździeckiego.

Tekst: Waldemar Kotula