Dziękuję za dotychczasową służbę

Przede wszystkim chcę pogratulować tej nominacji admiralskiej, która z jednej strony wieńczy część dorobku życiowego żołnierza, marynarza, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą do pana kontradmirała, to wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do służenia Rzeczypospolitej nadal, zobowiązanie do jeszcze lepszego, jeszcze bardziej odpowiedzialnego kierowania służbą podwładnych, planowania, także procesów taktycznych w Polskiej Marynarce Wojennej, która dziś obchodzi swoje święto ‒ 98. rocznicę odtworzenia, odrodzenia. Dziś je obchodzimy uroczyście, chociaż dokładna rocznica przypadała wczoraj.



Te 98 lat to 28 listopada 1918 roku i rozkaz o odtworzeniu Marynarki Polskiej wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rozkaz wydany nie bez przyczyny w tym dniu – 28 listopada. Była to rocznica wielkiego historycznego zwycięstwa Polskiej Marynarki Królewskiej w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi tu niedaleko, pod Oliwą. To właśnie tamto zwycięstwo upamiętniał także rozkaz wydany przez Józefa Piłsudskiego. Rozkaz, który właśnie był w istocie rozkazem o odtworzeniu Polskiej Marynarki ‒ nie o utworzeniu jej, lecz o kontynuowaniu tradycji morskiej polskiego oręża.



Ta tradycja morska po II Rzeczypospolitej, po tragedii wojennej, po zniszczeniu większości naszej floty, po latach komunizmu – dziś kontynuowana jest w wolnej Rzeczypospolitej. I chociaż faktem jest, że Marynarka Polska, Marynarka Wojenna nie jest dzisiaj w takim stanie, jak byśmy oczekiwali. Nie ze względu na brak oddania i służby żołnierzy, bo tej Wojsku Polskiemu i Polskiej Marynarce Wojennej nigdy nie brakowało, ale przez 27 lat zaniedbania, niedoinwestowania, braku istotnej modernizacji naszej floty.



Czas najwyższy, aby to się zmieniło. Marynarze, żołnierze – wierzę głęboko w to, że w najbliższych latach proces modernizacji naszej floty zostanie zrealizowany mądrze, z powodzeniem, a przede wszystkim skutecznie. Tak żebyście mogli służyć nie tylko z oddaniem, jak to czynicie na co dzień, ale także bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych kompleksów wobec swoich kolegów z armii sojuszniczych, z armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którymi spotykacie się na co dzień w trakcie służby.



Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować dowództwu i załodze ORP Kościuszko za służbę, jaką prowadzili w ramach właśnie zadań sojuszniczych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, stając naprzeciwko fali migracji i zmagając się z tym napierającym na Europę problemem ‒ w ramach wojsk sojuszniczych. Życzę powodzenia naszym marynarzom z ORP Xawery Czernicki, którzy niedługo wypłyną dowodzić flotyllą Sojuszu Północnoatlantyckiego, zespołem okrętów niszczycieli min. Życzę i dowództwu okrętu, i załodze powodzenia i realizacji misji.



Dziękuję za dotychczasową służbę nie tylko żołnierzom ORP Kościuszko, nie tylko tym marynarzom, którzy tam są zaokrętowani, nie tylko dowództwu i załodze Xawerego Czernickiego, ale wszystkim polskim marynarzom ‒ w tym uroczystym dniu Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia jak najbardziej pomyślnej i bezpiecznej służby. Wam i Waszym najbliższym. Proszę, abyście te życzenia ode mnie, od Prezydenta Rzeczypospolitej, swoim najbliższym przekazali.



Tekst jest zapisem wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP.