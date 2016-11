Formoza w akcji „Odważni wygrywają”

Jak nie dać się zaskoczyć napastnikowi, w jaki sposób uderzać skutecznie i jak nie dać po sobie poznać, że się boimy? Komandosi z Formozy uczyli podstawowych chwytów samoobrony podczas akcji społecznej „Odważni wygrywają”. W szkoleniu ze specjalsami mógł wziąć udział każdy, kto przyszedł na gdyńską plażę w Babich Dołach.









Trening był częścią kampanii ,,Odważni wygrywają’', której celem jest uświadamianie mężczyzn w zakresie profilaktyki nowotworu jąder. To choroba, która dotyczy mężczyzn głównie między 17 a 35 rokiem życia. Komandosów z Formozy do udziału w akcji namówiła Małgorzata Marmajewska, prezes fundacji ,,Gdyński Most Nadziei’'. – Chcielibyśmy zachęcić panów, aby raz w miesiącu przeprowadzali samobadanie, gdyż jest to najskuteczniejsza metoda wykrywania tej choroby. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu komandosów uda się zwrócić uwagę wielu osób na tę problematykę – mówi Małgorzata Marmajewska.

Żołnierze jednej z najlepszych polskich jednostek specjalnych włączyli się w akcję, bo, jak mówią, zdrowie jest dla nich szczególnie ważne. - Badania lekarskie traktujemy bardzo poważnie i do tego zachęcamy też innych – podkreśla jeden z komandosów.





Poćwiczyć z komandosami mógł każdy, kto przyszedł w weekend na plażę w Gdyni. Wszystkie elementy, które prezentowali żołnierze podczas treningu, zostały zaczerpnięte z ich szkolenia. – Ćwiczenia, które wykonywaliśmy z uczestnikami spotkania, to podstawy, ale stanowią część naszego codziennego treningu – mówi jeden z operatorów. Komandosi uczyli m.in., jak obronić się przed atakiem napastnika, kiedy uderzyć łokciem, a kiedy wymierzyć w oczy przeciwnika. – Pamiętajcie, że podczas starcia najważniejsze jest to, by nie pokazać, że się boicie – zaznaczał jeden ze specjalsów.



Kto wziął udział w zajęciach w Babich Dołach? Damian, który dotychczas brał udział w biegach ekstremalnych, przyznał, że przyszedł, bo chciał zobaczyć, jak trenują najlepsi z najlepszych. Podobną motywacją kierowała się Jagoda, która na trening przyjechała aż z Warszawy. – Niestety w stolicy nie ma możliwości treningu z komandosami – mówiła.



„Odważni wygrywają” to kontynuacja zeszłorocznej akcji Movember Gdynia. Wówczas mężczyźni zapuszczali wąsy, aby zwrócić uwagę na Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskimi Nowotworami. W tym roku akcja została rozszerzona. W całym Trójmieście odbywają się wydarzenia, przy okazji których prowadzone są działania mające zachęcić panów do badań profilaktycznych. Do tej pory w ramach akcji odbyły się treningi, które prowadzili między innymi zawodnicy klubu Arka Gdynia oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. W kampanię włączyły się także trójmiejskie restauracje, serwując w menu ,,odważne dania i napoje’'. Drużyna odważnych pobiegła także w listopadowym Biegu Niepodległości, a 18 zawodniczek Cross Fit pozowało do zdjęć, które zostały wydane w formie kalendarza. Fundacja ,,Gdyński Most Nadziei’', która jest organizatorem kampanii, zapewniła również bezpłatne badania dla panów.