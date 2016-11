„Iron Sword-16” – ciąg dalszy

W ramach międzynarodowego ćwiczenia pk. „Iron Sword-16” 22 listopada 10 kompania piechoty zmotoryzowanej (10 kpzmot) przeprowadziła ćwiczenia w kierowaniu ogniem.

Zajęcia ogniowe miały na celu zintegrowanie systemu ognia plutonu, doskonalenie procedur wsparcia bezpośredniego z wykorzystaniem etatowego moździerza plutonu zmotoryzowanego LM-60. Czynnikiem, który znacząco podnosi wartość szkolenia, jest fakt, iż zajęcia odbywają się na nieznanym do tej pory dla żołnierzy terenie. Wymusza to zarówno od dowódców, jak i podwładnych umiejętność szybkiego dostosowania się do zmiennej sytuacji oraz podejmowania adekwatnych decyzji.

Należy pamiętać, iż ćwiczenia w kierowaniu ogniem są najwyższą i najtrudniejszą formą sprawdzenia umiejętności dowódców i podległych żołnierzy, łączą w sobie zarówno szkolenie ogniowe, jak i taktyczne.

Zajęcia zakończyły się znaczącym podniesieniem umiejętności dowódców plutonów w kierowaniu ogniem, a sekcji wsparcia w bezpośredniej obsłudze moździerza oraz wszystkich wymaganych czynności w prowadzeniu celnego ognia.

Tekst: por. Jakub Drenda