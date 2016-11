XIII Maraton Komandosa drużynowo wygrała JWK z Lublińca

Plutonowy Artur Pelo z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego i Anna Kurdyk z Wrocławia wygrali XIII Maraton Komandosa o Puchar Prezesa Wojskowej Federacji Sportu. Dystans 42 km 195 m pokonało 436 zawodników, w tym 39 kobiet. To najtrudniejszy w Polsce maraton, który zawodnicy pokonują w umundurowaniu i z plecakiem ważącym minimum 10 kilogramów.

Na ósmym kilometrze jeszcze wszystkim dopisywały humory… Fot. Andrzej Kreczman.

Imprezę organizują Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec i Jednostka Wojskowa Komandosów. Patronem medialnym biegu była „Polska Zbrojna”.

Jego 13. edycja była niestety nieco pechowa. Organizatorzy nie doczekali się bowiem ustanowienia rekordów zarówno w rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet. Zwycięzcy XIII Maratonu Komandosa nie poprawili najlepszych czasów sprzed dwóch lat: 2 godziny 55 minut 40 sekund to wynik por. Piotra Szpigla, zaś 3 godz. 58 min 26 s uzyskała Arleta Meloch. W tym roku w Lublińcu nie padł również rekord frekwencji. Najwięcej biegaczy pokonało trasę maratonu przed rokiem: w limicie czasu wynoszącym siedem godzin dotarło wtedy do mety 502 zawodników, w tym 39 kobiet.

Pierwsze zwycięstwo plutonowego Pelo

Na mecie XIII Maratonu Komandosa na każdego zawodnika czekał medal z wizerunkiem biegnącego żołnierza z plecakiem. Na rewersie umieszczono nazwiska wszystkich zwycięzców z uzyskanymi przez nich czasami. O oryginalne trofeum nie walczyli rekordziści trasy. Por. Piotr Szpigiel, który wygrał Maraton Komandosa w 2013, 2014 i 2015 roku, z powodów służbowych nie mógł rywalizować o czwarte z rzędu zwycięstwo. Pod jego nieobecność największym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca był plutonowy Artur Pelo, który w trzech wcześniejszych startach zawsze stał na podium. W 2012 i 2015 roku był drugi, a w 2014 roku – trzeci. Utytułowany biegacz z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego w tym roku wygrał też dwa inne biegi z plecakiem zaliczane do Komandoskiego Szlema: Półmaraton Komandosa w Warszawie i Ćwierćmaraton Komandosa w Czarnem.

Główny faworyt nie dał żadnych szans rywalom i odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w lublinieckim maratonie. Dystans 42 km 195 m pokonał w 3 godz. 3 min 49 s. Do pobicia rekordowego wyniku porucznika Szpigla zabrakło mu 5 minut i 22 sekund, ale plutonowy i tak był bardzo zadowolony z czasu, który osiągnął. Swój najlepszy rezultat uzyskany w Maratonie Komandosa poprawił bowiem o 5 min 25 s. Warto jednak zaznaczyć, że poprzedni rekord udało mu się uzyskać po zaciętej walce niemal na całej trasie z por. Szpiglem. W tym roku natomiast plutonowy Pelo większą część dystansu musiał pokonać samotnie, a to nie sprzyja osiąganiu rekordowych wyników. – Od 18. kilometra biegłem sam. Kolega z 6 Brygady Powietrznodesantowej nie wytrzymał mojego tempa. Wcześniej kilka razy próbował przyspieszać i to się zemściło – mówi plutonowy. – Do maratonu trzeba podchodzić z pokorą i mierzyć siły na zamiary. Po półmetku zwolniłem i odpuściłem walkę o rekord trasy. Nie chciałem porywać się z motyką na słońce. Za zuchwałość mogłem zapłacić tym, że nie dobiegłbym do mety lub stratą pierwszego miejsca – dodaje zwycięzca.

Plutonowy Pelo przed swoim czwartym startem w Maratonie Komandosa chciał uzyskać czas 3 godz. 5 min. Na mecie cieszył się z jeszcze lepszego wyniku, a zwycięstwo dedykował swojej żonie i żołnierzom w niebieskich beretach z Brygady Obrony Wybrzeża. Był również zadowolony z trzeciego w tym roku triumfu w biegu zaliczanym do Komandoskiego Szlema. – Udało mi się ustrzelić hat-tricka. Bardzo się z tego cieszę – skomentował. Żałował natomiast, że na starcie zabrakło Piotra Szpigla, którego ceni za efektowne zwycięstwa w lublinieckiej imprezie.

Tomasz Kuliński po przekroczeniu linii mety ze zmęczenia padł na kolana. Fot. Mirosław Szraucner.

Sukces gospodarzy

Trzynasta edycja Maratonu Komandosa była bardzo pomyślna dla zawodników gospodarzy. W rywalizacji drużynowej triumfował bowiem pierwszy zespół reprezentujący Jednostkę Wojskową Komandosów. Do pierwszego składu wystawiono dwóch żołnierzy i cywila. Wszyscy są również zawodnikami lublinieckiej Mety. Najlepszym z nich w rywalizacji indywidualnej był cywil Tomasz Kuliński – wywalczył drugą pozycję. W Maratonie Komandosa startował po raz siódmy, a po raz drugi bronił barw Mety, bowiem lubliniecki klub reprezentuje od zeszłego roku. Przeszedł do Mety z wielosekcyjnego AZS-AWF Katowice.

Drugi zawodnik XIII Maratonu Komandosa do triumfatora stracił blisko pół godziny. Po przekroczeniu linii mety ze zmęczenia padł na kolana. Był jednak zadowolony z osiągniętego wyniku. – Przed dwoma laty byłem czwarty i to była najwyższa lokata, jaką zająłem w tej imprezie. W zeszłym roku byłem ósmy, a w czterech kolejnych startach zajmowałem pozycje w drugiej dziesiątce – wylicza biegacz Mety. W sumie Tomasz Kuliński pobiegł już w ponad 100 maratonach. Specjalizuje się jednak w biegach na jeszcze dłuższych dystansach. Pod koniec lipca zanotował największy sukces w karierze: wygrał bieg 48-godzinny w czeskim Kladnie. Pokonał dystans 342 km 355 m. – To ósmy wynik na świecie. Nieco ponad 27 km zabrakło mi do pobicia rekordu Polski – podkreśla zawodnik Mety. – Za to ustanowiłem rekord klubu. Zresztą trzeci i mam nadzieję, że nie ostatni – dodaje.

Dyrektor Maratonu Komandosa i były prezes Mety st. chor. sztab. Zbigniew Rosiński również podkreślał sukces biegaczy lublinieckiego klubu. – W rywalizacji drużynowej gospodarze zajęli pierwsze i czwarte miejsce, a w indywidualnej drugie. Jak tu się nie cieszyć z takich wyników – mówi były prezes. Choć nie jest przesądny, to troszkę obawiał się tego 13. maratonu. – Bałem się, że to może być pechowy bieg. A to ze względu na wysoką temperaturę, jaką mieliśmy kilka dni przed imprezą. Gdyby utrzymało się tych 11 stopni Celsjusza, to wielu zawodników nie dotarłoby do mety – ocenia dyrektor biegu i dodaje, że w ostatniej chwili ze startu w 13. edycji imprezy zrezygnowało kilkudziesięciu zawodników. – Zanosiło się na rekordową frekwencję. Jednak ponad 50 biegaczy powiadomiło mnie o rezygnacji z udziału w zawodach z powodu kontuzji – przyznaje chorąży.

Rekordziści i debiutanci

Aż 194 zawodników z tych, którzy zameldowali się na mecie XIII Maratonu Komandosa, po raz pierwszy brało udział w biegu na dystansie 42 km 195 m organizowanym w Lublińcu. Wśród debiutantów było 39 kobiet. W sumie w 13 edycjach imprezy przynajmniej jeden raz ukończyło ją 1926 biegaczy. Natomiast 13 razy trasę Maratonu Komandosa pokonało trzech zawodników: st. chor. sztab. rez. Kazimierz Kordziński z Lublińca, kpt. rez. Mieczysław Łyczakowski i asp. rez. Robert Woźnica z Borucina. Liderem klasyfikacji po 12 biegach był Łyczakowski, który o równe 13 minut wyprzedzał Kordzińskiego. Trzynasty bieg był jednak pechowy dla oficera z Braniewa, gdyż stracił przodownictwo w rankingu – na metę wbiegł 21 min 18 s po koledze z Lublińca.

Numer edycji lublinieckiego biegu z sympatią komentował natomiast ultramaratończyk Zbigniew Malinowski z Kołobrzegu, choć na mecie zameldował się dopiero na 180. pozycji i biegł 5 godz. 21 min 43 s. W tym roku po raz 13. ukończył słynny grecki Spartathlon, bieg na dystansie 245 km z Aten do Sparty. Nie wygrał tej imprezy, ale za to zwyciężył w kilkunastu ultramaratonach, m.in. w Himalajach (na dystansie 222 km), Portugalii (115 km), USA (135 mil), Chorwacji (100 mil), Francji (166 km) i na Saharze (250,7 km). – „Trzynastka” nie jest dla mnie feralna. Mieszkam pod tym numerem, zaliczyłem 13 Spartathlonów. A w Maratonie Komandosa startuję po raz piąty – wymieniał.

Ultramaratończyk z Kołobrzegu był jednym z najstarszych zawodników, którzy ukończyli XIII Maraton Komandosa. Najbardziej sędziwym biegaczem był 67-letni Antoni Bernat z Pucka. Z tych zawodników, którzy urodzili się ponad 55 lat temu, najlepszym okazał się st. chor. sztab. Andrzej Guzy z Jednostki Wojskowej Agat. Na metę wbiegł jako 12. z czasem 3 godz. 53 min 26 s. Chorąży już po raz ósmy brał udział w lublinieckiej imprezie. Trzech ostatnich startów nie wspomina jednak najmilej. – Miałem ochotę się wycofać. Przed dwoma laty biegłem prawie cztery i pół godziny. Tym razem udało mi się zmobilizować i mam satysfakcję, że pobiegłem na miarę swoich możliwości – mówi 56-letni maratończyk z gliwickiej jednostki. – Byłem jednym z najstarszych zawodników, a w tyle udało mi się zostawić wielu młodszych biegaczy – dodaje chorąży.

Natomiast z 39 debiutantek na trasie Maratonu Komandosa rewelacyjnie spisała się Anna Kurdyk z Wrocławia, która dopiero od roku bierze udział w imprezach biegowych. Wcześniej startowała w dwóch innych organizowanych w Lublińcu: w sierpniu zajęła drugie miejsce w Biegu Katorżnika, zaś w październiku wygrała XX Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa w kategorii cywilów. W Maratonie Komandosa zwyciężyła wyprzedzając o 5 min i 3 s Justynę Koczułę z Kędzierzyna-Koźla, która w tym roku odniosła też sukcesy w dwóch pozostałych komandoskich biegach z plecakiem. Instruktorka fitness wygrała bowiem Półmaraton Komandosa w Warszawie oraz była trzecia w Ćwierćmaratonie Komandosa w Czarnem. Z kolei przed rokiem zajęła trzecie miejsce w Maratonie Komandosa. W 13. edycji lublinieckiej imprezy trzecie miejsce na podium zajęła natomiast debiutantka Zuzanna Głombiowska z Gdyni.

Wyniki

Mężczyźni

1. plut. Artur Pelo (1 Lęborski Batalion Zmechanizowany / 7 Brygada Obrony Wybrzeża) 3 godz. 3 min 49 s

2. Tomasz Kuliński (Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec) 3.32,26

3. mł. asp. Jacek Michulec (Policja, Żywiec) 3.36,37

4. st. szer. Adam Wałowski (Jednostka Wojskowa Komandosów / WKB Meta Lubliniec) 3.39,57

5. szer. Sebastian Duszyński (25 Batalion Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej) 3.43,27

6. szer. Marcin Uciechowski (10 Brygada Logistyczna Opole) 3.43,33.

Sklasyfikowano 397 zawodników.

Kobiety

1. Anna Kurdyk (Fitness Army Group Wrocław) 4.23,43

2. Justyna Koczuła (Kędzierzyn-Koźle) 4.28,46

3. Zuzanna Głombiowska (Bigyellowfoot Adventure Team Gdynia) 4.39,11

4. st. szer. Ewa Pachurka (5 Tarnogórski Pułk Chemiczny) 4.57,49

5. szer. Elżbieta Olfier (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana) 5.00,56

6. por. Magdalena Wawrzyniak (10 Brygada Logistyczna Opole) 5.03,50.

Sklasyfikowano 39 zawodniczek.

Drużynowo

1. Jednostka Wojskowa Komandosów (Tomasz Kuliński, st. szer. Adam Wałowski, st. chor. Tomasz Maluk) 21 punktów

2. 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy (szer. Mateusz Palecki, szer. Paweł Bańkowski, st. szer. Kamil Wójcik) 128

3. 1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz (st. kpr. Adrian Bednarczyk, st. szer. Adam Kloskowski, st. szer. Waldemar Deroń) 159

4. Jednostka Wojskowa Komandosów II – 234

5. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań – 245

6. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana – 252.

Sklasyfikowano 50 drużyn.