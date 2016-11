Święto 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich

25 listopada żołnierze 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich imienia gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa obchodzili swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników wojska batalionu, którą odprawił kapelan 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ks. ppor. Michał Kollek. Tuż po zakończonej mszy rozpoczęło się wspaniale zorganizowane „show” dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Otwartych Koszar. Młodzież mogła wejść do pojazdów, wycelować z broni oraz wspiąć się pod właściwą asekuracją na ściankę wspinaczkową. Żołnierze zaprezentowali swoje uzbrojenie od broni strzeleckiej do tego najcięższego jak bojowy wóz piechoty oraz kołowy transporter opancerzony Rosomak. Można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy i postrzelać z karabinków ASG oraz wziąć udział w innych atrakcjach, jakie przygotowali żołnierze 1 bsp. Frekwencja dopisała jak zawsze, łącznie jednostkę odwiedziło ok. tysiąca dzieci.

O godz. 12.00 rozpoczął się uroczysty apel, na który przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, służb mundurowych oraz dowódcy jednostek i komendanci instytucji wojskowych z regionu. Dowódcę podhalańczyków reprezentował ppłk Robert Matysek.

Przybyłych gości powitał dowódca 1 bsp ppłk Rafał Iwanek. W czasie apelu zgodnie z postanowieniem Kapituły Odznaki Honorowej PCK Odznaką Honorową PCK udekorowany został sztandar jednostki. Wyróżnienie zostało przyznane między innymi za akcje krwiodawstwa prowadzone przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Podhalańczyk”, który prężnie działa w jednostce. Ponadto za szczególne osiągnięcia sportowe Kryształową Ciupagę Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich odebrał st. szer. Paweł Liszcz. Żołnierz wielokrotnie wygrywał zawody w wyciskaniu sztangi, a na swoim kącie ma między innymi tytuł mistrza Europy Federacji WPA. Przyznana mu Kryształowa Ciupaga Dowódcy 21 BSP jest szczególną formą uznania za znaczące dokonania i zasługi dla 21 BSP, w tym sportowe.

W czasie apelu żołnierze złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego tradycje dziedziczą, oraz pod tablicą pamiątkową poświęconą koledze, żołnierzowi 1 bsp, śp. st. chor. Janowi Kiepurze, który poległ w Afganistanie w 2013 roku.

1 Batalion Strzelców Podhalańskich imienia gen. bryg. Józefa Kustronia sformowano w 1993 roku, a jego siedzibą są koszary przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 8 grudnia 1996 r. na rynku Nowego Sącza dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich otrzymał z rąk przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi sądeckiej i kombatantów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Decyzją ministra obrony narodowej doroczne święto 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich ustanowiono na dzień 1 grudnia.

1 Batalion Strzelców Podhalańskich jest jedną z największych jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Głównym uzbrojeniem jednostki są bojowe wozy piechoty BWP-1. Żołnierze batalionu swoje rzemiosło wojskowe doskonalą do działania w warunkach szczególnych, a do nich zaliczamy działanie w górach, mieście i terenie lesisto-jeziornym, stąd przygotowanie i szkolenie jest wielopłaszczyznowe.

Ponadto, od początku swego istnienia batalion przykładał wielką wagę do szkolenia specjalistycznego - narciarskiego i wspinaczkowego. Żołnierze 1 bsp wielokrotnie uczestniczyli w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Dwukrotnie brali udział w misji w Kosowie i Iraku. Ponadto w latach 2009/2010 i 2013 żołnierze jednostki wzięli udział w VI i XIII zmianie PKW w Afganistanie.

1 bsp to jedna z pierwszych w pełni zawodowych jednostek w kraju. Obecnie batalionem dowodzi podpułkownik Rafał Iwanek.

Tekst: kpt. Konrad Radzik