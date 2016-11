Promocja na pierwszy stopień oficerski

Nie ma chyba w języku polskim wspanialszych słów, niż te słowa przysięgi, które dzisiaj powtarzaliście, i nie ma dla wojska, dla państwa i narodu wspanialszej sytuacji jak przysięga nowych oficerów Rzeczpospolitej – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas promocji oficerskiej żołnierzy w Warszawie. W niedzielę, 27 listopada, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wziął udział w promocji na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy.

Aktu promowania 176 żołnierzy rezerwy dokonali szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł oraz jego zastępcy, generał broni Michał Sikora i generał brygady Jan Dziedzic.

Za ponadprzeciętne wyniki podczas szkolenia poligonowego minister obrony narodowej wyróżnił ppor. rez. Joannę Charytoniuk. Następnie wszyscy nowo promowani żołnierze złożyli uroczyste ślubowanie.

– Powiększacie dzisiaj kadrę Wojska Polskiego, stanowiąc jej rzeczywistą elitę. Przyszliście nie z woli zewnętrznego rozkazu, nie z przymusu, przyszliście, bo uważaliście, że ojczyzna was potrzebuje. Przyszliście z różnych środowisk, reprezentujecie różne zawody, różne umiejętności. Są wśród was lekarze, adwokaci, artyści, przedsiębiorcy, naukowcy. Z elity narodu współtworzycie dzisiaj elitę armii. Przyszliście wraz z tą wielką falą patriotyzmu polskiego, która wznosi się w ostatnich latach, przekształca naszą ojczyznę i przekształca armię – powiedział minister Macierewicz.

Minister obrony narodowej podkreślił, że to nowo promowani będą istotnym czynnikiem współkształtującym tę armię. - Ona się zmienia, ona jest nowa. Zniesiono wszystkie te elementy i czynniki, które sprawiały, że była ona ograniczana, pomniejszana. Zniesiono limity dotyczące żołnierzy szeregowych, dotyczące awansu podoficerów, dotyczące awansu oficerów. Przychodzicie do armii, w której zmieniany jest także korpus generalski. Ponad 20 generałów mianowano w ciągu ostatniego roku i tyle samo przeszło do rezerwy. To nowa armia także strukturą swoją – dodał minister Macierewicz. Jak zaznaczył szef MON – rychło już zasilona będzie przez ponad pięćdziesięciotysięczną formację Obrony Terytorialnej. To nowa armia, także z najnowocześniejszym wyposażeniem oraz tym wszystkim, co przyniosło wielki historyczny przełom, jaki dokonuje się na skutek decyzji szczytu NATO z lata bieżącego roku. Na granicy polskiej wraz z wami strzec naszego bezpieczeństwa będą żołnierze armii Stanów Zjednoczonych, będą strzec żołnierze armii Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– My Polacy będziemy wreszcie decydowali, kto będzie wraz z naszymi żołnierzami bronił naszych granic. Nikt inny. Na to naród polski czekał 70 lat. Ale siła Polski leży w polskiej armii, ale siła tej armii jest w waszych rękach. I jest w tej wielkiej tradycji, którą symbolizuje Grób Nieznanego Żołnierza, na który patrzycie, umiejscowiony pod arkadami Pałacu Saskiego, zniszczonego przez niemieckiego najeźdźcę. Ale wierzę, że prędzej czy później odbudowanego – powiedział szef MON.

Jak zaakcentował minister Macierewicz, siłę tej armii stanowi wielka wiara narodu polskiego, najlepiej symbolizowana przez krzyż Jana Pawła II, stojący tu na placu Józefa Piłsudskiego, na placu Zwycięstwa, na placu zwycięstwa patriotyzmu i ducha narodu polskiego. Jesteście częścią tej wielkiej fali odradzającego się narodu polskiego. Polska, państwo polskie liczy na was! – zakończył swoje wystąpienie minister Antoni Macierewicz.

Minister obrony narodowej w asyście dwóch nowo promowanych oficerów złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a orkiestra reprezentacyjna odegrała „Pieśń Reprezentacyjną WP”. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

