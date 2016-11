Przelot spadochronowy kawalerzystów

Podczas zgrupowania na poligonie w Drawsku Pomorskim, 20 listopada, żołnierze 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej wykonali 20 km przelot spadochronowy.

Jeden z pododdziałów otrzymał zadanie przemieścić się sposobem spadochronowym w rejon lądowiska w celu rozpoznania rejonu, który następnie zostanie wykorzystany jako zrzutowisko do przyjęcia sił głównych batalionu. Wykonując to zadanie, kawalerzyści wykonali skok szkolno-bojowy w dzień jako przelot spadochronowy z wysokości 4000 m. Skok żołnierze wykonali, desantując się ze śmigłowców W-3 Sokół z 7 Dywizjonu Lotniczego.



Skoczkowie byli wyposażeni w zasobniki z bronią i oporządzeniem oraz racją żywnościową na kolejne doby walki. Zrzut skoczków odbył się w odległości około 20 km za punktem planowanym do lądowania, a czas od momentu oddzielania się od statku powietrznego do momentu lądowania zajął skaczącym ponad dziesięć minut.



Kolejne zajęcia z wykonaniem przelotu będą realizowane w warunkach nocnych z użyciem noktowizji.

Tekst: por. Krzysztof Kot