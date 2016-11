Wizyta ministra Macierewicza we Włocławku

Jesteście uczniami Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku. To miano pełne chwały, dumy, pamięci, ale przede wszystkim miano, które niesie za sobą olbrzymi obowiązek - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas wizyty we Włocławku. Dziś szef MON uczestniczył w ceremonii poświęcenia, nadania i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

- Cieszę się, że miałem możliwość przekazania panu dyrektorowi sztandaru. Chcę zapowiedzieć, że wraz z tym symbolicznym aktem uznaję, że Ministerstwo Obrony Narodowej przejmuje szczególną opiekę nad tym Zespołem Szkół. Nie tylko ze względu na miano, jakie przyjęliście, ale także ze względu na wasz dotychczasowy dorobek. Na olbrzymi potencjał, jaki ta szkoła sobą prezentuje - mówił podczas ceremonii minister Antoni Macierewicz.

- Jestem dumny jako minister obrony narodowej rządu Rzeczpospolitej Polskiej i wyrażam najwyższe zadowolenie, dumę i radość z tego, że młodzież tak garnie się do sztuki wojennej, do wszystkiego, co związane jest z dążeniem do obrony Rzeczpospolitej Polskiej - dodał szef MON. - To najlepiej świadczy o tym, jak odradza się duch narodu. To właśnie młodzież najlepiej uosabia w sobie rzeczywiste wartości i potrzeby narodu polskiego. Wy dzisiaj jesteście nadzieją Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił minister.

Uroczystości we Włocławku, w których uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych, rozpoczęła msza święta w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednio po nabożeństwie odbył się przemarsz uczestników z bazyliki do Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły „PAMIĘCI OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU”. Następnie w auli Zespołu Szkół Akademickich odbyła się ceremonia przekazania sztandaru. Podczas uroczystości odbyła się także prezentacja multimedialna wydarzeń historycznych z roku 1920.

Źródło: MON