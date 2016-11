Nowy szef Logistyki w IWsp SZ

Podczas uroczystego apelu gen. bryg. Dariusz Łukowski, szef Inspektoratu Wsparcia SZ, przedstawił swojego zastępcę – szefa Logistyki płk. Dariusza Żuchowskiego oraz oficerów wyznaczonych na szefów szefostw i oddziałów.

Po odczytaniu rozkazu o wyznaczeniu na stanowiska generał Łukowski przedstawił przebieg służby każdego z witanych oficerów. - Większość oficerów, których Wam dziś przestawię, jest nam znana, bo pracowali już w Inspektoracie Wsparcia, co zapewni nam ciągłość realizacji zadań – rozpoczął, nie kryjąc zadowolenia z tego faktu szef IWsp SZ. Pogratulował wyznaczeń oraz awansów (z dniem objęcia stanowiska dwóch podpułkowników awansowało do rangi pułkownika). – Wszystkich żołnierzy i pracowników Inspektoratu proszę o to, abyście wspierali naszych nowo wyznaczonych kolegów - dodał na zakończenie generał Łukowski.

W imieniu wyznaczonych pułkownik Żuchowski podziękował za zaufanie, jakim zostali obdarzeni oraz pokładane w nich nadzieje. – Każdy z nas stoi przed ogromnym wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę, że przyjmujemy trudne obowiązki. Wierzę, że wspólnie im podołamy. Liczymy na wsparcie, współpracę i dobry klimat. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Inspektorat funkcjonował w jak najlepszym wydaniu – zapewnił.

Pułkownik Dariusz Żuchowski decyzją Ministra Obrony Narodowej od 23 listopada 2016 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – szefa Logistyki. Wcześniej dowodził 1 Pomorską Brygadą Logistyczną oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. W Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w 2009 roku pełnił obowiązki zastępcy szefa Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego.



Ponadto na nowe stanowiska służbowe wyznaczeni zostali:

płk Krzysztof Głuszak – na stanowisko zastępcy szefa Sztabu IWsp SZ;

płk Waldemar Masztalerz – na stanowisko szefa służb technicznych IWsp SZ,

płk Janusz Piwko – na stanowisko szefa szefostwa służby uzbrojenia i elektroniki IWsp SZ;

płk Marek Adamowicz – na stanowisko szefa infrastruktury IWsp SZ;

płk Piotr Wagner - na stanowisko zastępcy szefa służb technicznych IWsp SZ,

płk Piotr Szefler – na stanowisko szefa szefostwa techniki lotniczej – głównego inżyniera wojsk lotniczych IWsp SZ;

płk Robert Dmuchowski – na stanowisko szefa szefostwa służby żywnościowej IWsp SZ;

płk Dariusz Muszyński – na stanowisko szefa oddziału mundurowego IWsp SZ.

Tekst: Katarzyna Portianko-Gaca/ WDK IWsp SZ